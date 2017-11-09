Family Guy dizisinde Şehitler Köprüsü'ne saldırdılar

Family Guy çizgi dizisinin 16. sezon 5. bölümünde "İstanbul'a büyük bir saldırı düzenlenmesi" konu edildi. Ayasofya'nın hedef alınıp Şehitler Köprüsü'nün yıkıldığı bölüm, maraton için yapılan terör uyarısının ardından geldi.
ABD'nin cumhuriyetçi FOX kanalında yayınlanan ve Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Family Guy adlı çizgi dizinin 16. sezon 5. bölümü, pazartesi günü yayınlandı.
Ancak diziyi izleyen Türk hayranları resmen şok yaşadı. Dizide Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a büyük bir saldırı mesajı veriliyor.
ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ HAVAYA UÇURDULAR
5. Bölümde bir sahnede Peter adlı karakter, ABD yönetiminin talimatıyla Ayasofya'yı decepticonlardan (Transformers filmindeki robot ırk) kurtarmak için İstanbul'a gidiyor ve 'Ayasofya Kilisesi' için bu robotlarla savaşıyor. Ancak savaş sırasında 15 Temmuz Şehitler köprüsünü havaya uçuruyor.