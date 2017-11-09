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Family Guy dizisinde Şehitler Köprüsü'ne saldırdılar

Family Guy çizgi dizisinin 16. sezon 5. bölümünde "İstanbul'a büyük bir saldırı düzenlenmesi" konu edildi. Ayasofya'nın hedef alınıp Şehitler Köprüsü'nün yıkıldığı bölüm, maraton için yapılan terör uyarısının ardından geldi.

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 09:48
Family Guy dizisinde Şehitler Köprüsü'ne saldırdılar
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ABD'nin cumhuriyetçi FOX kanalında yayınlanan ve Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Family Guy adlı çizgi dizinin 16. sezon 5. bölümü, pazartesi günü yayınlandı.

Ancak diziyi izleyen Türk hayranları resmen şok yaşadı. Dizide Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a büyük bir saldırı mesajı veriliyor.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ HAVAYA UÇURDULAR

5. Bölümde bir sahnede Peter adlı karakter, ABD yönetiminin talimatıyla Ayasofya'yı decepticonlardan (Transformers filmindeki robot ırk) kurtarmak için İstanbul'a gidiyor ve 'Ayasofya Kilisesi' için bu robotlarla savaşıyor. Ancak savaş sırasında 15 Temmuz Şehitler köprüsünü havaya uçuruyor.




DİZİDE TÜRKİYE ARAP ÜLKESİ GİBİ GÖSTERİLİYOR

Dizide bu bombalı ve patlamalı sahnelerin yanı sıra, Türkiye'nin bir arap ülkesi gibi gösterilmesi de dikkat çekiyor. Hatta Türkiye'nin konumu için 'Avrupa'da ya da Afrika da, belki de Asya da' deniliyor.



MARATON KÖPRÜDEN GEÇİP, AYASOFYA'DA BİTECEK

Bu sahnenin, 12 Kasım'da 15 Temmuz köprüsünde başlayıp Sultan Ahmet'te, yani Ayasofya'da bitecek olan Avrasya Maratonu öncesi yayınlanması, sosyal medyada saldırı mesajı olarak yorumlandı.



KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul'da iki yakayı birleştirecek olan 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Maraton sırasında darbe girişiminin sembol mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak ve maratona katılan koşucular köprüden geçecek.

ABD'Lİ ŞİRKET ÇALIŞANLARINI UYARDI

Maratona sayılı günler kala, sosyal medyada saldırı uyarıları yapılmaya başlandı. Öte yandan ABD merkezli bir şirket de, Türkiye'deki üst düzey yöneticilerini maraton için uyardı. Şirket, yöneticilerini arayarak hafta sonu gerçekleştirilecek maratona yönelik terör saldırısı riski olduğunu belirtip maratona katılmamalarını istedi.

Terör Saldırısı


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