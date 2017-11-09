Family Guy dizisinde Şehitler Köprüsü'ne saldırdılar

ABD'nin cumhuriyetçi FOX kanalında yayınlanan ve Türkiye'de de geniş bir izleyici kitlesi bulunan Family Guy adlı çizgi dizinin 16. sezon 5. bölümü, pazartesi günü yayınlandı.



Ancak diziyi izleyen Türk hayranları resmen şok yaşadı. Dizide Türkiye'ye, özellikle İstanbul'a büyük bir saldırı mesajı veriliyor.



ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜ HAVAYA UÇURDULAR



5. Bölümde bir sahnede Peter adlı karakter, ABD yönetiminin talimatıyla Ayasofya'yı decepticonlardan (Transformers filmindeki robot ırk) kurtarmak için İstanbul'a gidiyor ve 'Ayasofya Kilisesi' için bu robotlarla savaşıyor. Ancak savaş sırasında 15 Temmuz Şehitler köprüsünü havaya uçuruyor.







DİZİDE TÜRKİYE ARAP ÜLKESİ GİBİ GÖSTERİLİYOR



Dizide bu bombalı ve patlamalı sahnelerin yanı sıra, Türkiye'nin bir arap ülkesi gibi gösterilmesi de dikkat çekiyor. Hatta Türkiye'nin konumu için 'Avrupa'da ya da Afrika da, belki de Asya da' deniliyor.







MARATON KÖPRÜDEN GEÇİP, AYASOFYA'DA BİTECEK



Bu sahnenin, 12 Kasım'da 15 Temmuz köprüsünde başlayıp Sultan Ahmet'te, yani Ayasofya'da bitecek olan Avrasya Maratonu öncesi yayınlanması, sosyal medyada saldırı mesajı olarak yorumlandı.







KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILACAK



İstanbul'da iki yakayı birleştirecek olan 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.



Maraton sırasında darbe girişiminin sembol mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak ve maratona katılan koşucular köprüden geçecek.



ABD'Lİ ŞİRKET ÇALIŞANLARINI UYARDI



Maratona sayılı günler kala, sosyal medyada saldırı uyarıları yapılmaya başlandı. Öte yandan ABD merkezli bir şirket de, Türkiye'deki üst düzey yöneticilerini maraton için uyardı. Şirket, yöneticilerini arayarak terör saldırısı riski olduğunu belirtip maratona katılmamalarını istedi. Dizide bu bombalı ve patlamalı sahnelerin yanı sıra,'nin bir arap ülkesi gibi gösterilmesi de dikkat çekiyor. Hatta'nin konumu için 'Avrupa'da ya dada, belki de Asya da' deniliyor.Bu sahnenin, 12 Kasım'da 15 Temmuz köprüsünde başlayıp'te, yani'da bitecek olanöncesi yayınlanması, sosyal medyadamesajı olarak yorumlandı.İstanbul'da iki yakayı birleştirecek olan 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.Maraton sırasında darbe girişiminin sembol mekanlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılacak ve maratona katılan koşucular köprüden geçecek.Maratona sayılı günler kala, sosyal medyadauyarıları yapılmaya başlandı. Öte yandan ABD merkezli bir şirket de,'deki üst düzey yöneticileriniiçin uyardı. Şirket, yöneticilerini arayarak hafta sonu gerçekleştirilecek maratona yönelikriski olduğunu belirtip maratona katılmamalarını istedi.