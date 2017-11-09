Eski bakandan haddini aşan sözler...

Dışişleri eski Bakanı ve Türkiye'nin eski Riyad Büyükelçisi Yaşar Yakış, Hürriyet Gazetesi'ne röportaj verdi. Yakış, verdiği röportajda haddini aşarak İslam dininin reform edilmesini istedi.



Yakış, sözde Suudi Arabistan'daki 'Ilımlı İslam' tartışmaları üzerine görüşlerini paylaşırken İslam dinine yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.



Yakış, röportajında 'Suudi Arabistan öyle bir ülke ki fiziki altyapısına ABD ancak gelecek yüzyılda ulaşabilir. Zihni altyapı ise 1440 yıl öncesi. Ancak 1300 sene öncesine gelebilir.' şeklinde konuştu.



Protestanlığın kurucusunu örnek gösterdi!



Yaşar Yakış, Hristiyan dinindeki protestanlığın kurucusu Martin Luther'i örnek göstererek reform isteğini, '1440'da Martin Luther'in reformu oldu. Bir din 1440 yaşına gelince reforma ihtiyacı var. İslamiyet şimdi 1443 yaşında. Çağdaşlaşması lazım.' ifadeleriyle belirtti.