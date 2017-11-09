Erdoğan'dan Ankara'da gazilere yapılan saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de, "41. Muhtarlar Toplantısı"nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Ülkemizde muhtarlıkları ve muhtarları görmezden gelerek hiçbir reformu hayata geçirmek mümkün değildir. Türkiye 2019 yılında yeni bir yönetim sistemine geçiyor. 16 Nisan'da kabul edilen anayasa değişikliği ile milletimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onayladı. Yeni yönetim sisteminde muhtarlarımızın çok önemli bir görev üstleneceklerine inanıyorum. Belki mahallelerin teşkili için bir alt ve üst nüfus sınırı getirilebilir. Maliyetleri artırıyoruz 50 nüfuslu muhtarlık maliyeti artırır. Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası günü yoktur.



Her vilayetimiz bir başka güzelliğe sahip. Son devletimizin 94. yıldönümünü geçtiğimiz hafta geride bıraktık. Bugün aramızda Ardahan'dan Uşak'a Sinop'tan Osmaniye'ye kadar ülkemizin dört bir yanından muhtarımız var. Rahmetli Turgut Uyar bakın ülkemizi ne güzel tarif ediyor 'Seni boydan boya sevmişim, Ta Kars'a kadar Edirne'den. Toprağını, taşını, dağlarını, fırsat buldukça övmüşüm. Sen vatanımsın, ekmeğimsin.' Yeri geldi silahlı terörist yeri geldi ekonomik tetikçi olarak göründüler. Amaç bu ülkeye ve millete diz çöktürtmekti. 15 Temmuz bu ihanetin üzeri örtülemez hali olarak ortaya çıktı. Atalarımız 'Hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmaz' diyor.



''NEREYE KADAR YAŞAYACAKSIN?''

FETÖ ihanet çetesine ve arkasındaki güçlere karşı başlatılan kıyam milletimizin ayaklarına vurulmak istenen prangalara karşı isyanın adıdır. Ben bu milletle iftihar ediyorum. Tanklar halkımın üzerine geliyordu halkım bunların hiçbirinden yılmadı kaçmadı. Üzerine üzerine gittiler ölümüne ölümüne gittiler onlar biliyorlardı ki biz yok olmaya gitmiyoruz şehadete gidiyoruz. Onlar şehadete gülerek gittiler. Ertesi gün akşam olmadan bu ihanet girişimi bastırıldı. Feto denilen alçağın arkasından giden kulları, onlar neredeler İşte bir kısmı şu anda cezaevinde, bir kısmı yurt dışına kaçtı öyle veya böyle. Ama Pensilvanya'daki oradan ayrılamıyor. O nereye sığındı? O da Amerika'ya sığındı. 1999 yılından beri kendisine ayrılmış olan bir yerde, 400 dönümlük arazide, orada adeta köleleriyle beraber yaşıyor. Nereye kadar yaşayacaksın Er veya geç hak yerini bulacaktır. Çünkü çok mazlumun ahını aldın. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Bu çıkacak. Seninle beraber bu zulme ortak olanlar da bunun hesabını verecekler. PKK'lıları nasıl inine kadar sürüyorsak bunların da inine kadar izini sürmeye devam edeceğiz.



ANKARA'DA GAZİLERE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, 80 milyon vatandaşımızın tamamının namusuna emanet edilmiş yadigarlardır. Ülkesinin ve milletinin özgürlüğü, geleceği, korunması için gözünü kırpmadan ölümün üzerine giden, kimi şehit, kimi gazi olarak bu mücadeleden çıkan insanları başımızın üzerinde taşısak yeridir. Gazisine saldıran, şehit yakınına terbiyesizlik eden bu şehir magandaları, bu teröristler, bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini, ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz, sorgulamamız lazım. Demek ki bir yerlerde eksiğimi hatta belki yanlışımız var. Gaziliğin, şehitliğin ne demek olduğunu, ezanın, bayrağın, vatanın, milletin, devletin ne anlama geldiğini ana sınıfı çağından başlayarak tüm çocuklarımıza en güzel şekilde öğretmeliyiz. Aksi takdirde bu tür vandallıkların, bu tür cehaletlerin, bu tür ayıpların önüne geçemeyiz. Bu, hukuk meselesinden ziyade bir kültür meselesidir.



''O GECE SEVİNCİNDEN ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA BİRBİRİNİ ARAYANLARI BİLİYORUZ''

Kurtuluş Savaşı'nda başaramadıklarını Sevr'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmış olmayacaklar mıydı? O gece (15 Temmuz), sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz. Ama biz bunları şimdilik televizyonlarda, şurada burada paylaşmıyoruz. Ama uluslararası toplantılarda biz bunları birileriyle özel paylaşıyoruz. Kimse kimseyi aldatmasın. Biz, kimin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Bundan dolayıdır ki Türkiye'de de bundan sonra çeşitli ülkelerin bazı insanlarının burada rahatlıkla cirit atmalarına biz de fırsat vermeyeceğiz. Ne gerekiyorsa onu da yapacağız. Biz bu ülkeyi, bu milleti 1 dolara satan, çukur eylemleriyle bölmeye çalışan şerefsizlerin emir aldıkları yerlere boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.



MHP'YE TEŞEKKÜR

Türkiye böylesine büyük badirelerle boğuşurken yanımızda yer alan, desteğini bizden esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle MHP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan konularda yanımızda yer almasını takdirle ve memnuniyetle karşılıyorum.



CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN'IN ''DİKTATÖR'' AÇIKLAMASINA TEPKİ

Buna karşılık ana muhalefet partisinin tutarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü de ifade etmek isterim. Kalkıp şahsımı faşist ve diktatörlükle tavsif eden bu zihniyeti ben halkıma özellikle havale ediyorum. Eğer bu ülkede şahsım veya bir diktatörlük olsaydı sen kalkıp da ne Tekirdağ'ın meydanında öyle konuşabilirdin... Adamı alıp götürürlerdi. Hiç şakası yok. Diktatörlüğün olduğu bir yerde sen öyle konuşamazsın. Ne senin Genel Başkanın öyle konuşabilir ne de sen öyle konuşabilirdin. Bunlar özgürlük zemininde bunları bu kadar rahat konuşabiliyorlar. 2019 büyük bir imtihan 2019'da Mart ve arkasından da Kasım seçimlerinde halkım bunlara gereken dersi gerektiği şekilde verecektir.



''ALLAH ŞAŞIRTMASIN''

Bir büyükşehrimizde CHP'li ilçe belediyesi mahalle komiteleri için yapılacak seçimde 5'te 1 oranında eşcinsel kotası koyabiliyor. Allah şaşırtmasın şu hale bak bir partide ölçü kalmayınca işte böyle nereye savrulacağı belli olmuyor. Varsın bunlar böyle devam etsin biz evelallah.

