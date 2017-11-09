Elon Musk Atatürk'ün sözünü paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Elon Musk önce yaptığı Anıtkabir paylaşımı ile büyük beğeni toplamıştı. Bu kez de Atatürk'ün ünlü sözünü paylaşarak bir kez daha Türk takipçilerin gönlünü kazandı.
Elon Musk Twitter hesabından Atatürk'ün 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.' sözünü paylaştı.
Space X şirketinin kurucusu Elon Musk, dün İnstagram'daki Anıtkabir paylaşımından sonra, bugün de Twitter'da 'Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin. Mustafa Kemal Atatürk' mesajını paylaştı. Bu paylaşımın hemen ardından ise Türk takipçilerinden beğeni yağmuru geldi.