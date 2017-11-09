Elon Musk Atatürk'ün sözünü paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gelen Elon Musk önce yaptığı Anıtkabir paylaşımı ile büyük beğeni toplamıştı. Bu kez de Atatürk'ün ünlü sözünü paylaşarak bir kez daha Türk takipçilerin gönlünü kazandı.