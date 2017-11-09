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Darbe bildirisinin prova görüntüleri dava dosyasında

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlere ilişkin görülen davada, eski Tümgeneral Kubilay Selçuk’un darbe bildirisini okumak için yaptığı provanın görüntüleri dava dosyasına girdi.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 13:02
Darbe bildirisinin prova görüntüleri dava dosyasında
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin bilirkişi raporu, davanın dosyasına girdi. Raporda, eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk’un darbe girişimini koordine eden isimlerden olduğu belirtilerek, Diyarbakır’da bulunan F-16’ların kalkış yapması için görüşmeler yaptığının belirlendiği kaydedildi. Raporda ayrıca, Selçuk’un girişimin başarıya ulaşması için kararlılık gösterdiği vurgulandı.

Darbe girişiminin engellenmesinin ardından darbenin koordine merkezi olan Akıncı Üssü’nde emniyet güçlerince yapılan aramalarda bulunan kamera görüntüleri de dava dosyasına girdi. Savcılık ifadesinde darbecilerin bildiriyi kendine zorla okutmaya çalıştığını savunan Selçuk’un söz konusu kamera kaydında rahat tavırlarla sözde darbe bildirisini okuma provası yaptığı yer alıyor. Kubilay Selçuk savcılık ifadesinde, "Sözde bildiri metnini imzalamam ve okumamı istediklerinde elimi bile sürmedim. Okumadım, hatta bana okuduklarında önemsiz ve alaycı bir şekilde dinledim" demişti. Kaynak : İHA

KameraDarbe GirişimiGenelkurmayBilirkişi Raporu


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