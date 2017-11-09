Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Cam filmi işi yanlış oldu' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Partili vekillerle buluştu. Peki o buluşmada neler konuşuldu.



24 TV'den Melik Yiğitel, Erdoğan'ın cam filmiyle ilgili açıklamasını canlı yayında aktardı.



Erdoğan'ın vekillere yaptığı konuşmada, 'Cam filmi işi yanlış oldu, tekrar gözden geçirilmeli' dediğini söyleyen Yiğitel, 'Bu konuşmalardan anladığımız kadarıyla bu cam filmi işinden vazgeçilecek gibi görünüyor. Çünkü bu uygulamayla birlikte gereksiz bir tepki oluştu. Erdoğan da bunu milletvekilleriyle paylaştı' ifadelerini kullandı.