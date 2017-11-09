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Çukur'da Cumali merakı!

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Rıza Kocaoğlu, Ercan Kesel ve Perihan Savaş'ın paylaştığı Çukur’un merakla beklenilen ismi Cumali kimdir?

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 17:49
Çukur'da Cumali merakı!

Çukur Dizisinin ilk bölümünde İdris’in oğlu Kahraman suikast sonucu ölmüş ve Koçovalı ailesi büyük bir kayıp yaşamıştı. Kahraman’ın ölümünden sonra İdris ise kalp krizi geçirmişti. İşte o anda Koçovalı ailesi büyük bir sıkıntının içine düştü. Ailenin en küçük oğlu Yamaç ise bir kurtarıcı gibi mahalleye geri gelmiş ve ailenin reisi olmuştu. Ancak şuan dizide kimsenin bilmediği bir kişi daha var. O da İlk bölümde ismi geçen ama yüzü gösterilmeyen İdris’in hapisteki oğlu Cumali. Yakında diziye dahil olacak olan Cumali Kahraman'ın ikizi yani 'Cumali' karakterine Mustafa Üstündağ hayat verecek. Cumali de kardeşi Yamaç gibi gözü pek korkusuz ve zekidir.

KAHRAMAN KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ)

Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

CUMALİ KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ)

Yakında diziye dahil olacak olan Cumali Kahraman'ın ikizi yani 'Cumali' dir. İdris’in hapisteki oğludur. Cumali de kardeşi Yamaç gibi gözü pek korkusuz ve zekidir.

Kalp KriziMustafa Üstündağ


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