Çörek Otu Yağı Nelere İyi Gelir?

Çörek otu yağında nigellone ve thymoquinone adı verilen maddeler bulunur. Nigellone alerjik reaksiyonların hafifletilmesinde çok yararlı bir maddedir. Sorunlu bölgeye çörek otundan elde edilen yağ ile yapılan masajla yağ deri yoluyla hızlıca emilir, spazm ve kramplara karşı rahatlama hissi sağlar. Çörek otu yağındaki bir diğer madde olan thymoquinone ise ağrı, ateş ve soğuk algınlığının tedavisinde faydalıdır.



Çörek otu yağı safra kesesi ve böbreklerde oluşan taş oluşumuna karşı etkilidir. Saç dökülmesine ve kepeğe karşı faydalı olan çörek otu yağı aynı zamanda tırnakların güçlenmesini de sağlar.



Bağırsak kurtlarının düşürülmesinde de kullanılan çörek otu yağı aynı zamanda sindirim sistemini de rahatlatır. Gaz giderici etkiye sahip olmakla beraber kabızlığın giderilmesine de yardımcı olur.







Özellikle kış hastalıkları olan nezle, gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca bronşit ve öksürüğe de iyi gelir.



Çörek otu yağının yarım tatlı kaşığı taze zencefil suyu ile karıştırarak günde iki kez içilirse mide bulantısı ve mide ağrılarına iyi gelir.



Kan basıncını ve yüksek tansiyon yani düşürür. Aynı zamanda Kolesterolü düşürücü etkisi de vardır.



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