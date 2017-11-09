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Çocuklar Duymasın erken final mi yapıyor?

Habertürk yazarı Mustafa Doğan, flaş bir iddiayı gündeme getirdi.

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 16:55
Çocuklar Duymasın erken final mi yapıyor?

Habertürk Gazetesi yazarı Mustafa Doğan, Kanal D'de yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinin final yapacağını iddia etti.

‘Çocuklar Duymasın' erken havlu attı


DİLE kolay 15 yılda üçüncü kez çekilerek bu alanda bir rekora imza attı.

İzleyici kredi de verdi ama maalesef birol güven bu fırsatı kullanamadı.

Senaryo beklentileri karşılamadı. Önceki sezonlardaki mizah kalitesi yakalanamadı bir türlü.

Yaşanan talihsizlikler de cabası oldu.

Kulağıma gelenlere göre reytingleri sınırda olan dizi için Kanal D yönetimi final kararı almış.

Dizinin setine ara verilmiş. Kara haber de bugün yarın ekibe açıklanacakmış.

Tabii bunda kanalın ağır topu ‘Vatanım Sensin'in tatilden dönüşü ve sezonun sürpriz işlerinden ‘Ver Elini aşk'ın performansı etkili oldu.

Yerini asıl sahibi ‘Vatanım Sensin'e bırakan ‘Ver Elini Aşk' için pazar akşamında karar kılınınca ‘Çocuklar Duymasın'ın bileti kesilmiş.

Kanal DÇocuklar Duymasın DizisiMustafa DoğanHabertürk GazetesiBirol Güven


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