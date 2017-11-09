USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Çukur 4. Yeni Bölüm Fragman (13 Kasım 2017 Pazartesi)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 4. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 4. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 4. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 4. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 16:02
Çukur 4. Yeni Bölüm Fragman (13 Kasım 2017 Pazartesi)

Show Tv'nin fenomen dizi adayı Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.

Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 4. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Çukur 4. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Çukur 4.Yeni Bölüm Fragmanı

Show TvÇukur Dizisi


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı