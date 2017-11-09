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Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 112.210,27 puandan açıldı

Ekonomi / 09 Kasım 2017 Perşembe 10:04
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 112.210,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 315,73 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,80, holding endeksi de yüzde 0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,29 ile ulaştırma, en fazla gerileyen ise yüzde 3,60 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 110.758,69 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 111.894,54 puandan tamamladı.

Analistler, açıklanan 3'üncü çeyrek bilançoları ile döviz kurlarının seyrinin BIST 100 endeksinin yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin önemli destek, 115.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bugün, Almanya'da dış ticaret dengesi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç günlük resmi ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmenin de piyasaların odak noktasında olduğunu dile getirdi. Kaynak : AA

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