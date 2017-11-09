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Bikini serbest, haşema yasak!

Kadıköy Belediyesi tarafından hizmete açılan yüzme havuzunda kadınlar için ayrı saat uygulaması olmaması ve kıyafette ayrımcılık yapıldığı iddiası tepkilere neden oldu.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 17:53
Bikini serbest, haşema yasak!

Kadıköy AK Parti İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, Acıbadem Mahallesi Muhittin Üstündağ Caddesinde yer alan tesisteki havuzda kadınlara ayrı saat uygulaması olmaması ve kıyafet kısıtlaması getirilmesi nedeniyle tepki gösterildiği bildirildi.

Açıklamada, Kadıköy Belediyesi Meclis toplantısında gündeme gelen havuz ile ilgili AK Partili Meclis üyesi Elif Lale Bilgili'nin önerge verdiği belirtildi. Açıklamada ifadelerine yer verilen Bilgili'nin, söz konusu tesiste vatandaşlara kıyamet kısıtlaması getirilmesine tepki göstererek, 'Neden bu şekilde bir uygulama var? Neden ayrımcılık yapılıyor? Eşit davranılmıyor, mayo bikini giyerken sorun yok da vatandaşımız neden haşemayla giremiyor? Vatandaşlardan çok şikayet aldık, herkese aynı haklar tanınmalı. Sadece bayanlar için ayrıca bir havuz kullanım saati olması gerekiyor. Bu düzenleme toplumun bütün kesimleri dikkate alınarak değerlendirilsin.' dediği kaydedildi.

Açıklamada, AK Partili Meclis Üyelerinin Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanlığına sunduğu dilekçeye de yer verildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Acıbadem yüzme havuzu ve spor merkezinin kullanımına yönelik hazırlanan programda, yetişkin üye olarak sınıflandırılan saatin sadece karma kullanıma özgü olduğunun görüldüğüne dikkat çekilen dilekçede, 'Bu tesisler tüm Kadıköylülerin ödediği vergiler ile hayata geçirilen tesislerdir. Kamu yapıları tüm kamunun ortak malı ve inancı, düşünce yapısı, yaşam tarzı ne olursa olsun tüm Kadıköylülerin eşit oranda kullanıma açık olmalıdır. Tesisin programı incelendiğinde yetişkin kategorisi altında sadece karma kullanıma uygun olduğu görülmektedir. Böyle bir program oluşumu hangi kriterlere göre, hangi amaçla, nasıl bir anlayış ile hazırlanmıştır? Tüm Kadıköylü hemşehrilerimizin hassasiyetleri doğrultusunda tesisten istifade edebilecekleri bir saat uygulamasını hazırlamayı düşünüyor musunuz? Yukarıdaki sorularımızın cevaplanarak grubumuza verilmesi için önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.' ifadelerine yer verildi.
Kaynak : AA

AcıbademAk PartiKıyametAyrımcılıkYüzme Havuzu


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