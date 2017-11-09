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Başkent'te DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı

Başkent'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

3. Sayfa / 09 Kasım 2017 Perşembe 09:11
Başkent'te DEAŞ operasyonu: 101 gözaltı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'ta 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 101'i gözaltına alındı.

Aralarında DEAŞ'a müzahir 'Tatlıbal grubu' üyelerinin de bulunduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.




 





Kaynak : AA

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüDaeş


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