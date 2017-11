Başbakan Yıldırım'dan Pence açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Saray'da ABD Başkan Yardımcısı Pence ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.



Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra New York'a hareket etmek üzere bindiği uçakta, gazetecilere görüşmeyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Yıldırım şunları söyledi:



'SAMİMİ VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME OLDU'



'Doğrusunu isterseniz çok verimli geçti. Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk.



İkili konuları, bölgesel konuları ele aldık. İki ülke arasında son zamanlarda yaşananların ne Türkiye, ne de ABD'ye bir faydasının olmadığını söyledik.



Mutkala siyasetçiler olarak ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alıp ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmanın gerekliliği üzerinde durduk.







ZARRAB VE AMBARGO DAVASI



Rıza Zarrab, FETÖ'nün iadesi ve bu çerçevedeki konular hakkında düşüncelerimizi paylaştık.



İran'a ambargo davalarıyla ilgili delillerin elde ediliş şeklinin hukuki olmadığını, bunları hazırlayanların Türkiye'de yargılandığını, bu şeklide bir yargılamanın sonuçlarının hukukun temel kurallarına aykırı olacağı söyledik.



'BU DAVALAR İLİŞKİLERİ ZEHİRLİYOR'



Kaldı ki bu davanın bir ambargo ihlali olarak düşünülmesinin doğru olmadığını ve gereken hassasiyetin gösterilmesini beklediğimizi ifade ettik.



Bu davalar Türkiye Amerika ilişkilerini zehirliyor dedik. Her ikisinde de hukuk kendi işini yapacak.



FETÖ UYARISI



FETÖ konusunda da somut adım atılmasını istedik. Belgeleri, bilgileri verdik.



Bizim kanaatimiz, 'bu darbenin arkasında FETÖ var. İadesi için gereken işlemin başlatılmasını istiyoruz. ABD'deki faaliyetlerinin kısıtlanmasını istiyoruz' dedik



Bu konuda, ülke olarak hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunu söyledik.







FETÖ'YE KARŞI YİNE 'PAPAZ' DEDİLER



Buna karşılık rahip davası ve konsolosluk çalışanının yargılanması gündeme getirildi. Pence, bu davaların seyriyle ilgili tedirgin olduklarını söyledi. Bir şekilde sürecin hızlandırılmasını istedi.



YILDIRIM'DAN KISA VE ÖZ CEVAP: HUKUK İŞİNİ YAPIYOR



'Hukuk devleti ilkeleri siz de de bizde de geçerli' dedik.



Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım. Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimizi tamirini imkansız hale getirmemesine özen göstermemiz lazım.



İkimizin de hedefi ilişkilerin geldiği noktayı müsbet bir noktaya taşımak. Bu konuda hem ABD, hem de Türkiye tarafı müspet düşünüyor.



Her iki ülkenin başkanları arasındaki iyi ilişkilerin uygulamaya yansıması için Başkan Yardımcısı ve bize önemli işlerin düştüğünü konuştuk.



'DEAŞ BİTTİ, YPG İLE ORTAKLIĞI BİTİRİN'



Bölgeyle ilgili, Irakla ilgili ilişkileri ve YPG konusunu çok açık bir şeklide konuştuk. 'Bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz' dediler.



'DEAŞ gitti artık ortaklığı bozun. Bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi. Silahlar PKK'ya geçiyor' tespitini yaptık. 'Bu konuda bir şeyler yapmak lazım' dedik.



PENCE: ORTAKLIĞIMIZ BİRAZ DAHA DEVAM EDECEK



'Hassasiyetinizi anlıyoruz. Bu ortaklığımız biraz daha devam edecek. Silahların kontrolünü daha yakından takip edeceğiz. Sizin bu konudaki hassasiyetini en üst düzeyde takip edeceğiz' dedi.



'Kuzey Irak'taki referandum konusunda çok güçlü bir irade koydunuz. Sağ duyulu davrandınız teşekkür ederiz' dedi.



'Merkezi Irak hükümetine daha fazla destek vermenizi bekliyoruz' dedim.



'Kuzey Irak ile merkezi hükümetin anlaşma sağlaması için sizin de aktif desteğinize ihtiyaç var. Biz zaten gerekeni yapıyoruz' dedi.



'Tabii ki katkı veririz' dedik.



İsrail'e ziyarete gidecekmiş. Biz de Türkiye'ye davet ettik.



Kızı İstanbul'da bir sene okumuş. Annesi gelmiş ama İstanbul hatıralarını dinlemiş.



Ankaraya gelmiş İstanbul'a gelmemiş.



DEAŞ'la, mücadelede birlikte hareket edeceğiz.



'Suriye'de daha etkin olun. Bizimle işbirliği içinde olun. Cenevre sürecini aktif hale getirin' dedik. Astana inisiyatifinin Cenevre'nin alternatifi olmadığını söyledik. Ateşi düşürmek için bir formül olduğunu anlattık.



Sonuç olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesinin önemine vurgu yaptık. Sorunların anlık müdahalelerle çözümü için telefonlarla görüşmelerimiz devam edecek.



Vize konusunda bir kriz yaşandı. İlişkileri çok iyi noktaya getirelim derken vizeler kapandı. Bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz dedik.



Genel atmosfer içerisinde samimiyetle güven çerçevesinde, bir iradenin oluştuğunu gördük. Bundan sonrası tabii ki takibe bağlı. Gelişmeleri takip edeceğiz.



Başkan yardımcısının Türkiye'ye karşı olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimini edindim.



Trump'ın selamını Cumhurbaşkanımız'a iletti. Ben de Cumhurbaşkanımız'ın selamını Trump'a iletilmesini istedim.' Kritik görüşme sona erdi