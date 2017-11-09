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Başbakan'dan Cumhuriyet'in iddialarına tekzip

Başbakan Yıldırım ve oğulları yalan haber yapan Cumhuriyet'e tekzip metni yolladı.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 03:00
Başbakan'dan Cumhuriyet'in iddialarına tekzip

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinin yaptığı haberde Binali Yıldırım'ın oğullarının off-shore hesapları üzerinden vergi kaçırdıkları iddia edilmiş. Başbakan da ABD seyahati öncesinde yaptığı açıklamada 'çocuklarımın dokunulmazlığı yok, soruşturma açılabilir' demişti.

NOTERDEN İHTARNAME ÇEKİLDİ

Dün yapılan açıklamanın ardından Başbakan Binali Yıldırım oğulları Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'la birlikte avukatları aracılığıyla Cumhuriyet gazetesine noter aracaılığıyla tekzip yolladı.






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