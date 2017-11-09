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Başbakan'a çağrı: Ülkene geri dön

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi yetkilileri Başbakan Saad Hariri'ye ülkeye dön çağrısı yaptı.

Dünya / 09 Kasım 2017 Perşembe 22:17
Başbakan'a çağrı: Ülkene geri dön

Lübnan başbakanlığı görevinden istifa eden Hariri'nin lideri olduğu Müstakbel Hareketi yetkilileri başkent Beyrut'ta istifa konusunu görüşmek üzere bir araya geldi.

ÜLKEYE DÖNMESİ GEREKİR

İstişare görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında ortak metni okuyan eski Başbakan ve Partinin Grup Başkan Vekili Fuad Sinyora, "Lübnan'ın yurtiçinde ve dışındaki onuru ve saygınlığının tamiri için Başbakan Saad Hariri'nin ülkeye dönmesi gereklidir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Başbakan Hariri'nin hangi koşullar altında olursa olsun aldığı her kararın desteklendiği" vurgusu yapıldı.

Hariri'nin lideri olduğu Müstakbel Hareketi aynı zamanda ülkede batı yanlısı 14 Mart Bloku içinde başı çekiyor. Hareketin 30 sandalyeli Lübnan hükümetinde 7 bakanı bulunuyor.

Hariri, geçen cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

LÜBNAN'DAKİ SİYASİLERİN YOĞUN MESAİSİ

Öte yandan, 4 Kasım Cumartesi günü istifa ettiğini duyuran Hariri, Riyad'da bugün Fransa'nın Riyad Büyükelçisi Francois Gouyette ile görüştü.

Hariri, son üç gün içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Körfez ülkelerine ziyaretlerde bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Michele Cervone D'urso, ABD'nin Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Christopher Henzel ve İngiltere'nin Riyad Büyükelçisi Simon Collins ile bir araya geldi.

Lübnanlı siyasiler de son bir kaç gündür Hariri istifası nedeniyle, görüşmeler ve basın açıklamaları ile yoğun bir siyasi gündem içerisinde bulunuyor.

Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Bruno Foucher bugün önce Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, daha sonra da eski başbakanlardan Temmam Selam ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Avn'ın yarın BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ile bazı Arap ve Avrupa ülkelerinin Lübnan'daki Büyükelçileri ile bir araya geleceği belirtiliyor. Tüm bu görüşmelerin ardından Avn'ın önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Lübnan basınında yer alan haberlerde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hariri ile Riyad'da bir araya geleceği belirtilirken, Lübnan ile Suudi Arabistan arasında bir siyasi krizin yaşandığı ve Fransa'nın bu iki ülke arasında arabuluculuk yaptığı iddia ediliyor.

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