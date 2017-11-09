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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, 19 Kasım Pazar günü saati 10.15 olarak belirlenen ALES'in giriş belgelerini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek ÖSYM, saat 10.00'dan sonra gelen adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısı yaptı.

Eğitim / 09 Kasım 2017 Perşembe 15:42
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) sonbahar dönemi giriş belgeleri internetten erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Kasım Pazar günü saat 10.15'de uygulanacak ALES sonbahar dönemi için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ÖSYM, adaylara saat 10.00'dan önce sınav binasına giriş yapmaları gerektiği, bu saatten sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulundu. Kaynak : AA

Sonbahar


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