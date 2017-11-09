USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Akılalmaz olay! Kargodan 'Şişme kadın' çıkınca...

Antalya’da internetten satın aldığı cep telefonu yerine kendisine kargoyla 'şişme kadın' gönderilen Koray Ş., bıçakla tehdit ettiği kargo çalışanının cep telefonunu gasbederek, kaçtı.

3. Sayfa / 09 Kasım 2017 Perşembe 13:34
Akılalmaz olay! Kargodan 'Şişme kadın' çıkınca...

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Çatalköprü Caddesi'ndeki bir kargo firmasının Adalya Şubesi'nde meydana geldi.

Antalya'da oturan Koray Ş., internetten kapıda ödeme yöntemiyle cep telefonu sipariş etti.

Koray Ş., kendisine gönderilen koliyi gittiği şubeden 350 lira ödeyerek, teslim aldı.



Şubeden ayrıldıktan sonra paketi açan Koray Ş., cep telefonu yerine 'şişme kadın' gördü. Bunun üzerine şubeye geri dönen Koray Ş., kargoyu iade etmek ve parasını almak istedi. Kargo çalışanı Nesrin S., bunun mümkün olmadığını, kargoyu gönderen firmayla görüşmesi gerektiğini Koray Ş.'ye söyledi.

İkili arasında tartışma çıkması üzerine Koray Ş., Nesrin S.'nin masanın üzerinde duran iki cep telefonunu alıp, gitmek istedi. Koray Ş., kendisine engel olmaya çalışan Nesrin S.'ye bıçak çekerek, kargo çalışanını tehdit etti. Telefonlardan birini masaya bırakan Koray Ş., gasbettiği diğer telefonla olay yerinden kaçtı. Nesrin S.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Koray Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.




Kaynak : İHA

PolisPolis EkipleriKargo ÜcretiŞişme KadınGenç Kadın


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı