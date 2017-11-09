Ahmet Hakan: Yetti ama Mimarlar Odası!

Memlekette her yapılana karşı çıkan Mimarlar Odası, Ahmet Hakan'ın da gündeminde...



Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısından 'E yetti artık ama Mimarlar Odası' başlıklı bir bölüm kaleme aldı.



Malum odasının yeni AKM'ye de karşı çıktığını hatırlatan Hakan, 'E daha ne istiyorsun sen Mimarlar Odası?' diye sordu.



Köşe yazısının o bölümü şöyle:



AKM yıkılacak, yerine yenisi yapılacak ya...



Mimarlar Odası yine başladı “olmaz, olamaz, bu bir cinayettir” falan demeye.



Hakikaten bu kadarı da artık yetti ama.



- AKM'nin yerine daha güzel ve görkemli bir yeni AKM yapılmıyor mu? Yapılıyor.



- Yeni AKM'yi, eski AKM'yi yapan mimarın oğlu yapmıyor mu? Yapıyor.



- Yeni AKM ile eski AKM arasında bir devamlılık olmayacak mı? Olacak.



E daha ne istiyorsun sen Mimarlar Odası?

Kaynak : Beyaz Gazete Özel