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AB'nin Türkiye büyüme tahmini

AB, Türkiye'nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'den yüzde 5,3'e, 2018 için de yüzde 3,3'den yüzde 4’e çıkardı.

Ekonomi / 09 Kasım 2017 Perşembe 14:22
AB'nin Türkiye büyüme tahmini

Avrupa Birliği Komisyonu, 2017 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı.

YÜZDE 3'TEN YÜZDE 5,3'E ÇIKTI
Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 5,3'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 4'e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,1 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Önceki raporda Türkiye'de işsizlik oranının 2017'de yüzde 13,6, 2018'de yüzde 14,1 olacağı öngörülmüşken, bu veriler yeni raporda aşağı yönlü revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞECEK
İşsizlik oranının Türkiye'de 2017'de yüzde 11,3, 2018'de yüzde 11, 2019'da yüzde 10,7 olacağı öngörüldü.

TÜFE'nin ise 2017'de yüzde 11,1, 2018'de yüzde 8,6 olmasının öngörüldüğü önceki raporla kıyasla yeni raporda bu rakamlar düşürüldü. Türkiye'de TÜFE'nin 2017'de yüzde 11, 2018'de yüzde 8,5, 2019'da da 7,4 olacağı tahmin edildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin dış talep, inşaat sektörü, genişleyici para politikaları, kredi garantileri ve makro ihtiyati düzenlemelerle güçlü büyüyeceği belirtildi.

Özel sektör genel görünümünün çok olumlu olduğu belirtilen raporda, istihdam artışının hızlandığı kaydedildi.

İnşaat SektörüTürkiyeSonbahar


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