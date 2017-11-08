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Yine hafriyat terörü! Korkunç olay...

ADANA’nın İmamoğlu İlçesi’nde bisikletle gezen iki kardeş, kamyonun çarpması sonucu yaşamlarını yitirdi.

3. Sayfa / 08 Kasım 2017 Çarşamba 22:37
Yine hafriyat terörü! Korkunç olay...

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İmamoğlu Devlet Hastanesi'nin yanındaki yolda bisiklet süren ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Caner Gezer, bisikletin arka kısmına da kardeşi 11 yaşındaki Hicran Gezer'i de bindirerek gezmeye başladı. Yolda bisikletle ilerleyen Caner ve Hicran Gezer'e, özel bir şirkete ait ve plakası açıklanmayan Cengiz K. yönetimindeki harfiyat yüklü kamyon çarptı.

15 METRE SÜRÜKLENDİLER

Bisikletle beraber kamyonun altında 15 metre sürüklenen Gezer kardeşler, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen çocukların yakınları fenalık geçirirken, kamyon şoförü kaçtı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma yapan polis, ismi açıklanmayan kamyon şoförünü ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

PolisBisikletAdli Tıp KurumuKamyon Şoförü


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