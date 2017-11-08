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Türkçe öğrenmede televizyonların rolü

Eski Kültür ve Turizm Bakanı, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, 2017 Türk Dili Yılı münasebetiyle İstanbul Üniversitesinin Beyazıt Yerleşkesi’nde “Dilimiz Kimliğimizdir”adlı bir konferans verdi.

Eğitim / 08 Kasım 2017 Çarşamba 11:00
Türkçe öğrenmede televizyonların rolü

Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta Prof. Dr. Nabi Avcı, Türkçe'nin öğrenildiği en mühim alanlardan biri olarak televizyonları gösterdi. Avcı, günümüzde ana dili eğitiminin yalnızca okullarda ve resmî kurumlarda gerçekleşmediğini belirterek, haberleşme araçlarının Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılmasındaki payına dikkat çekti. Kaynak : İHA

Kültür ve Turizm BakanlığıTürk Dil KurumuEdebiyatNabi AvcıUluslararası


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