USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından, 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma törenleri kapsamında talepte bulunan televizyon kanallarına Anıtkabir'den yayın izni verildiği bildirildi.

Güncel / 08 Kasım 2017 Çarşamba 10:28
TSK'dan Anıtkabir açıklaması

Genelkurmay Başkanlığından, 10 Kasım'da düzenlenecek Atatürk'ü anma törenleri kapsamında talepte bulunan televizyon kanallarına Anıtkabir'den yayın izni verildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Bu yıl hiçbir televizyon kanalına Anıtkabir'den haberlerin sunulmasına, halkla röportaj yapılmasına izin verilmeyeceği' iddiasına yanıt verildi.

Söz konusu haberlerin tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklandığının değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, 'Her yıl 10 Kasım tarihinde düzenlenen Ulu Önderimiz Atatürk'ü anma törenleri kapsamında yayın kuruluşlarının taleplerine istinaden Anıtkabir'de çekim yapma izni verilmektedir. Bu yıl da talepte bulunan televizyon kanallarına Genelkurmay Başkanlığınca yapılacak düzenlemeye istinaden yayın yapma izni verilmiştir. Resmi tören sonrasında ve akşam saatlerinde yapılması talep edilen çekim ve haberler ise halen değerlendirme aşamasındadır.' ifadelerine yer verildi. Kaynak : AA

TelevizyonGenelkurmay10 KasımHalkla İlişkilerÇekim


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı