Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye dönmedi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için Suriye'ye giden 117 bin 977 kişiden 106 bin 665'i Türkiye'ye geri döndü. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen toplam 11 bin 312 kişi ise Türkiye'ye dönüş yapmadı.



TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI



Suriyelilerin ülkelerinden Türkiye dönüş işlemleri 15 Eylül tarihinden itibaren tamamlanırken, resmi kayıtlara göre ülkelerine giden Suriyelilerden yüzde 10.4'ünün ülkelerinde kaldığı belirtildi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, '13 Haziran 2017 tarihinden itibaren 23 Haziran 2017 tarihine kadar 64 bin 179 Suriyeli misafir Ramazan Bayramı dolayısıyla Suriye'ye çıkış yaptı. Ramazan Bayramı münasebetiyle ülkesine çıkış yapan Suriyeli misafirlerin geri dönüş İşlemleri 28 Haziran 2017 tarihinde başlayıp 14 Temmuz 2017 tarihine kadar devam etmiş 59 bin 582 Suriyeli misafirimiz ülkemize dönmüş olup 4 bin 597 Suriyeli misafirimiz dönüş yapmayarak ülkelerinde kalmıştır. 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 29 Ağustos 2017 tarihine kadar 53 bin 798 Suriyeli misafirimiz Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'ye çıkış yapmıştır. Kurban Bayramı münasebetiyle ülkesine çıkış yapan Suriyeli misafirlerimizin geri dönüş İşlemleri 5 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2017 tarihine kadar devam etmiş 47 bin 83 Suriyeli misafirimiz ülkemize dönerken, 6 bin 715 Suriyeli misafirimiz dönüş yapmayarak ülkelerinde kalmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda 15 yaş altı Suriyeli çocukların gerekli aşıları yapılmıştır” denildi.

Kaynak : İHA