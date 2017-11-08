USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye dönmedi

Bayram nedeniyle ülkelerine giden 117 bin 977 Suriyeliden 11 bin 312’si geri dönüş yapmadı.

Dünya / 08 Kasım 2017 Çarşamba 14:15
Suriyelilerden 11 bini Türkiye'ye dönmedi

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden bayram için Suriye'ye giden 117 bin 977 kişiden 106 bin 665'i Türkiye'ye geri döndü. Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgelerde yaşadıkları tahmin edilen toplam 11 bin 312 kişi ise Türkiye'ye dönüş yapmadı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Suriyelilerin ülkelerinden Türkiye dönüş işlemleri 15 Eylül tarihinden itibaren tamamlanırken, resmi kayıtlara göre ülkelerine giden Suriyelilerden yüzde 10.4'ünün ülkelerinde kaldığı belirtildi. Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, '13 Haziran 2017 tarihinden itibaren 23 Haziran 2017 tarihine kadar 64 bin 179 Suriyeli misafir Ramazan Bayramı dolayısıyla Suriye'ye çıkış yaptı. Ramazan Bayramı münasebetiyle ülkesine çıkış yapan Suriyeli misafirlerin geri dönüş İşlemleri 28 Haziran 2017 tarihinde başlayıp 14 Temmuz 2017 tarihine kadar devam etmiş 59 bin 582 Suriyeli misafirimiz ülkemize dönmüş olup 4 bin 597 Suriyeli misafirimiz dönüş yapmayarak ülkelerinde kalmıştır. 15 Ağustos 2017 tarihinden itibaren 29 Ağustos 2017 tarihine kadar 53 bin 798 Suriyeli misafirimiz Kurban Bayramı dolayısıyla Suriye'ye çıkış yapmıştır. Kurban Bayramı münasebetiyle ülkesine çıkış yapan Suriyeli misafirlerimizin geri dönüş İşlemleri 5 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 15 Eylül 2017 tarihine kadar devam etmiş 47 bin 83 Suriyeli misafirimiz ülkemize dönerken, 6 bin 715 Suriyeli misafirimiz dönüş yapmayarak ülkelerinde kalmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının almış olduğu karar doğrultusunda 15 yaş altı Suriyeli çocukların gerekli aşıları yapılmıştır” denildi.
Kaynak : İHA

Ramazan BayramıÖncüpınarKurban BayramıFırat KalkanıSınır Kapısı


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı