Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu tahliye edildi

Sözcü gazetesinin sahibi sanık Burak Akbay ve çalışanları hakkında 'Silahlı terör örgütünü yönetme', 'Silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme' suçlarından açılan davanın ikinci duruşması İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu, tutuksuz sanıklar gazetenin eski İnternet sitesi Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli katıldı.





'FETÖ'CÜLER SÖZCÜ'YÜ MUHALİF DİYE TERCİH EDİYORDU'



Bugünkü duruşmada gazeteciler Cem Küçük, Fuat Uğur, Ersoy Dede, Hüseyin Gülerce ve Vatan Partisi Öncü Gençlik Ankara Başkan Yardımcısı Anıl Eren Yıldız dinlendi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada ilk olarak Anıl Eren Yıldız dinlendi. Ankara'dan SEGBİS üzerinden duruşmaya bağlanan Yıldız, Bylock kullandığı iddiasıyla tutuklu olarak kaldığı cezaevinde yaşadıklarını anlatması üzerine dosyaya tanık olarak katıldığını belirtti. Cezaevi sonrası verdiği röportajda FETÖ'cülerin okudukları gazeteler arasında Sözcü gazetesinin de olduğunu ancak bu gazetenin ideolojik olarak değil, AK Parti muhalefetine yer verdiği haberler üzerinden FETÖ'cüler tarafından tercih edildiğini söyledi.







SAVCI TUTUKLU KALSIN DEDİ, MAHKEME TAHLİYE ETTİ



Duruşmada, tanıkların dinlenilmesinin ardından, cumhuriyet savcısının görüşü soruldu. Duruşma savcısı, tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun bu halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı ve Sözcü Gazetesi Muhabiri Bekir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verdi.