Siyah İnci 7. Yeni Bölüm 2. Fragman (9 Kasım 2017)

Sevilen dizisi Siyah İnci 7. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



9 Kasım 2017 perşembe günü yayınlanacak olan Siyah İnci 7. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Siyah İnci 7. yeni bölümde neler olacağı ise merak konusu.



İşte Siyah İnci 7. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Siyah İnci 7. Yeni Bölüm 2. Fragman



Siyah İnci yeni bölümüne aşk dolu başlayacak. Siyah İnci yeni bölümde yüzleşmeler yaşanarak bastırılan duyguların öne geçmesini sağlayacak. Siyah İnci yeni bölümüyle 9 Kasım Perşembe günü 20.00'de Star TV'de...



Hazal ve Kenan farkında olmadan tekneyle kıyıdan uzaklaşırken, Vural onları görmüştür. Hala birbirlerini deliler gibi seven iki eski aşık, bunu itiraf edemeseler de, yaşayacakları büyük yüzleşme, bastırdıkları duygularını ve tutkularını depreştirir. Karısını, Kenan’ın yanında gören Vural adeta deliye dönmüş, onların peşine düşmüştür. Kenan ve Hazal, kimsenin bilmediği, Kenan’ın inzivaya çekilmek için sık sık gittiği balıkçı kulübesine giderler…



Patlayan büyük fırtına iki aşığın hem balıkçı kulübesinde, hem de bastırdıkları, açık edemedikleri, bitmeyen aşklarında mahsur kaldıkları, yüzleştikleri ve her göz göze geldiklerinde içlerindeki tutkunun alevlendiği bir gece geçirirler. Karısının bütün bir geceyi Kenan’ın yanında geçirmesi, Vural’ı perişan etmiş, kıskançlık ve öfke nöbetlerine sevk etmiştir. Fırtınalı gece hem şehri, hem de Kenan ve Hazal’ı esir etmiştir.



Tıpkı denizde kopan fırtına gibi birbirlerine öfkelerini kusan, didişen, hiddetlenen iki aşık, sabaha karşı dinen fırtınayla birlikte durulmuş, başbaşa olmanın huzuruna, hasrete, aşka ve dinginliğe teslim olmuşlardır. Ertesi sabah yayılan haber, hem Demiroğlu hanesine, hem de Melek ve Aziz’in yüreğine bomba gibi düşmüştür. Fırtına da alabora olan tekne ve kıyıya vuran iki ceset haberi, bütün öfkeleri, küslükleri ve hırsları ortadan kaldırmış, yerini endişeye bırakmıştır.