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Sanayi üretim endeksi yüzde 0,6 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Ekonomi / 08 Kasım 2017 Çarşamba 10:10
Sanayi üretim endeksi yüzde 0,6 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde ağustosa göre yüzde 0,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde 0,6 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artış gösterdi.

Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artış kaydedildi.

Beklentiler
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,5 artmasını öngörmüştü.

Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda sabit kalacağını tahmin etmişti. Kaynak : AA

Sanayi ÜretimiSanayi SektörüTürkiye İstatistik KurumuTakvim


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