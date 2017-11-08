Saç ekimi öncesi bunlara dikkat

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, operasyondan 24 saat öncesi mümkünse sigara içilmemesi gerektiğini belirterek, sigaranın iyileşme sürecini uzatacağını kaydetti.



Operasyondan önce hafif yiyecekler yenebileceğini dile getiren Sönmez, 'Uzun sürebilen saç ekimi operasyonları öncesinde tok olmanız daha konforlu bir operasyon geçirmenizi sağlayacaktır. Operasyondan 1 hafta öncesinde alkol almayınız. Diğer yabancı maddeleri kullanmayınız. Kronik (şeker, kalp, tansiyon, tüberküloz v.b.) veya akut hastalıklar nedeniyle kullanmakta olduğunuz ilaçları doktorunuza mutlaka bildiriniz. Operasyondan önceki 2 hafta trisıklik antidepresanlar, pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar, beta blokerler ve mao inhibitörleri kullanmayınız. Bu süre içinde eğer bu ilaçlardan almış iseniz lütfen doktorunuza bildiriniz” dedi.



Operasyon öncesi kafa derisi ve saça hiçbir lokal ilaç sürülmemesi konusunda uyarılar da bulunan Sönmez, “Operasyona gelmeden önce saçınızı yıkayınız ve yıkama sonrası hiçbir jöle veya sprey kullanmayınız. Operasyona gelmeden önce mutlaka kahvaltı yapınız. Eğer operasyonunuz öğleden sonra olacaksa gelmeden önce hafif bir öğle yemeği yiyiniz. Kahve ve kafein tarzı içecekleri bir gün önceden bırakınız. Operasyondan 1 hafta öncesinde B ve E vitaminleri içeren multivitamin preparatlarını kanamanızı artıracak olması nedeniyle almayınız. Operasyona gelirken giyip çıkarma esnasında başınıza sürtmeyecek ve rahat giyip çıkarabileceğiniz tipte bir kıyafetle geliniz' ifadelerini kaydetti.



Kaynak : İHA