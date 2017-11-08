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Rusya'dan Türkiye'ye uyarı: Sabotaj olabilir

Rusya Ulusal Enerji Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Frolov, Türk Akımı'nın Türkiye'deki kısmın yapımında sabotajların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Dünya / 08 Kasım 2017 Çarşamba 01:00
Rusya'dan Türkiye'ye uyarı: Sabotaj olabilir

Türk Akımı projesinin Rusya’daki denizden geçen kısmının yapımının tamamlanmasını değerlendiren Rusya Ulusal Enerji Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Frolov, ilk hattın yapımındaki hızın etkileyici olduğunu belirtti.

Projenin yapım hızının 'mükemmel' olduğunu belirten Frolov, Türkiye’nin Almanya’dan sonra Rusya’nın ikinci önemli tüketicinin olduğunu hatırlatarak, “Türkiye yılda 27 milyar metreküpten fazla doğalgaz kullanıyor. Bu hacim büyük ihtimalle yakın zamanda daha da artacak. İlk hattın açılması, Gazprom’un Türkiye’ye sevkiyat maliyetini azaltacak, çünkü bu güzergah, mevcut (Ukrayna, Romanya, Bulgaristan) olandan daha kısa olacak. Bu hat daha etkili olacak, ayrıca sevkiyat artışının temelini atıyor. Bu hat açıldıktan sonra Türkiye’ye yılda yaklaşık 31 milyar metreküp gaz gönderebileceğiz” ifadelerini kullandı.

"SABOTAJLAR OLABİLİR"

Türk Akımı projesinin Türkiye’deki kısmının yapımına geçişe sabotajların eşlik edebileceği tahmininde bulunan Frolov, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

“Türkiye ülkemizle iş birliği yaptığı için artık açık biçimde, üye olduğu ittifaktan (NATO) partnerleri tarafından azarlanıyor. Büyük ihtimalle Türkiye’deki kısmın yapımı sırasında siyasi baskı başlayacak, yani Avrupa Birliği ve ABD’den bazı figürler çıkıp Türkiye’yi, kendi enerji güvenliğini sağlama gibi ‘kötü düşünülmüş’ hareketlerinden dolayı azarlayacak."

DoğalgazRomanyaAvrupa BirliğiGüzergahMüdür Yardımcısı


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