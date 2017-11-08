Nefes kesen yarışı 'Eşkıya' kazandı!

7 Kasım tarihinde; Total'de atv'de ekrana gelen "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada FOX'ta yayınlanan "Kadın" dizisi, 3. sırada ise Star TV'de yayınlanan "Ufak Tefek Cinayetler" dizisi yer aldı.



AB'de 1. sırada "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yer alırken, 2.'lik "Ufak Tefek Cinayetler"in, 3.'lük ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in oldu.