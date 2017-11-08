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NASA, Jüpiter'in yeni fotoğraflarını paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Jüpiter’in çekilen yeni fotoğraflarını paylaştı.

Teknoloji / 08 Kasım 2017 Çarşamba 23:00
NASA, Jüpiter'in yeni fotoğraflarını paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) resmi web sitesinde Juno uzay aracının Jüpiter’e sekizinci yakın geçişinde çektiği yeni görüntüleri yayımladı. Uzaya 2011’de fırlatılan Juno, 5 yıl süren yolculuğunun ardından Temmuz 2016’da güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in yörüngesine girdi. Juno, Temmuz 2016’dan bu yana dev gaz gezegenindeki keşif faaliyetini sürdürüyor. Jüpiter’in iç yapısını inceleyen Juno keşif aracının görevi sırasında gezegenin manyetik alanlarını, çekim kuvvetini ve atmosferik dinamiklerine dayanan verileri NASA’ya gönderiyor. Bu veriler ışığında Jüpiter gezegeninin oluşumunu ve asırlardır süren sırları araştırılıyor.

Juno uzay aracı, 20 Şubat 2018’de gezegenin yüzeyine doğru yapacağı son dalışın ardından atmosferde yanarak misyonunu tamamlayacak. Kaynak : İHA

Çekim


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