MHP Lideri Bahçeli'den Ankara gündemini sallayan çıkış!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. TEOG’un kaldırılmasından sonra getirilen yeni sisteme ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Şimdi Sayın Bakanın yapmış olduğu açıklama doğrultusunda değerlendirmede bulunmak konuyu tamamen incelemeye bağlıdır. Böyle bir sistem için arkadaşlarımızı görevlendirdik, bugün veya yarın sistemle ilgili MHP’nin görüşünü ortaya koyabilecek değerlendirmeleri bize ulaştırmış olacaklar. Şimdiki halde tartışma çok hızlı gelişiyor. Bu konuyu değerlendirirken değişik eleştirilerde haklılık payı var. Bir de iktidara karşı tavır içerisinde olanların da bu tavırları için bir fırsat kolladıkları görülüyor. Bu durumda tabii aile, öğrenci, okul arasında bir paylaşımı dikkate alarak sorunun köklü çözümüne doğru gidilmeli. Kalıcı bir yol bulmamız lazım" dedi.



Bahçeli, ’ABD ile atılan vize adımlarının’ sorulması üzerine, "ABD, dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ile ilişkilerini sürdürdüğü iddiasını taşıyor. Fakat ne dostluğa ne müttefikliğe yakışmayan sadece Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket eden bir anlayışla Türkiye-Amerikan ilişkilerini anlamaya, kavramaya ve yahut uygulamaya çalışıyor. O bakımdan benim şahsi kanaatim, ABD süper güç olma dost ve müttefik olma niteliklerini ortadan kaldıran bir güvensiz ülke haline gelmiştir. O bakımdan ABD’nin önce Türkiye’nin taleplerine iyi niyetli yaklaşım olsa, ondan sonrasını Türk milleti gereğini yapar. Hala bunu yapmıyor. Amerika’nın kendisini gözden geçirmesinde yarar var" şeklinde konuştu.



’Başbakan Binali Yıldırım’ın çocuklarının Off Shore hesapları’ olduğu yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bu konuda doğru bir bilgiye sahip değiliz. Kaynağına inme şansına da sahip değiliz. Basında yazılanlar üzerinde tartışmalarla da bazı şeyler söylemek mümkün olsa da doğru olmaz kanaatindeyiz. Görelim bakalım. Bir şeyler söylemeleri lazım, madem böyle iddialar basında yer almışsa. Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi gerçekleştirmeli ve topluma da bu konuda doğru bilgi akışını sağlamalılar" dedi.



Bahçeli, ’seçim barajı ve uyum yasalarına’ ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreciyle birlikte yeni bir uyum sürecinin de yaşanması düşünülmüştür. Zannediyorum süresi doldu. Bugünlerde TBMM’ye eğer bütçe görüşmeleri gerekçe olarak sunulmadığı takdirde uyum yasaları ile ilgili hükümetin bir hazırlığının gelmesinde yarar var. Bazı öncelikleri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yapması ve hükümetin de Genel Kurula sunmadan evvel TBMM’de temsil edilen partilerin yönetimiyle bir diyalog içerisine girmesinde, düşüncelerini açıkça ifade edebilen bir sağlıklı bir görüşmeye dayalı hazırlık yapmalarında yarar var. Şu an için bize ulaşmış olan böyle bir metin gözükmüyor. Hazırlıklar nedir onu bilemiyoruz. Zannediyorum bu konuyla ilgili geçmişten beri yapılan tartışmalar ışığında her partinin de bir birikimi var. Yani Siyasi Partiler Yasası olmalı, milletvekilliği seçimi nasıl yapılmalı, anayasa değişiklerine dayalı olarak geçmişte önerilen görüşler var. Bu arada da aracı meselesi gündemde. Tabii şimdi bunlar gündeme taşınıyor. İttifak konusuyla ilgili de hızlı çıkanlar oldu, ittifaka çok hevesli insanlar var. Onların da o hızını görmek lazım, nereye kadar gidiyorlar" ifadelerini kullandı.



Bir soru üzerine, "Eskiden beri arkadaşlarımızla olan sohbetlerimizde araştırma yaptırmadığımıza dair düşüncelerimizi paylaşmışızdır" diyen Bahçeli, "Bunlar kamuoyunu oluşturmaya yönelik araştırmalardır. Bunu da bildiğimiz için hiçbir araştırmaya güvenmiyoruz ama bugüne kadar yapılmış olan araştırmalarda MHP’nin yüzde 10 barajını geçtiği ve hatta yüzde 10’un üzerinde bir rakama ulaştığı yazılıp çizilmedi. Genellikle bizi yüzde 2 ile yüzde 8 arasında getirip götürdüler ama sonuçta öyle olmadı. MHP, Türk siyasi hayatında baraj sorunu olmayan partilerden bir tanesi ama ille barajın altında kalması baskısı var, öyle olursa da iyi olur diye düşünenler var. O da sakat bir düşünce" şeklinde konuştu.



Bahçeli, konuşmasında şunları kaydetti: "Yüzde 10 barajı Türkiye’de çok ağır bir baraj. (Geçmiş dönemler) O günkü uygulamalarda bölücü unsurlar olarak TBMM’de temsil imkanı baraj engeliyle aşamayacaklarını anlayanlar, kendilerini bir parti disiplini içerisinde hareket ettirerek bir yapılanma sağladılar. Şimdi, Türkiye’de iki şeye dikkat etmek gerekiyor, artık bu zorlamalarla dayatmalarla birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız konusunda bir uzlaşmaya varacak çalışma yapmak lazım. Yüzde 5 mi olur, yüzde 7 mi olur, yoksa yüzde 10’da mı kalır, bunları görmek lazım. Bu konuyu yaparken bir başka partiyi, yok parti diyerek ezerek kendine yol çizmeye çalıştığında da onun bir anlamı olmadığı görülür. Bütün bunlardan ders çıkarmak lazım."



’Meclis Başkanlığı seçimleri için MHP’nin ne tür bir hazırlığı olduğuna’ ilişkin soruya Bahçeli, "MHP, geçmişten bu yana TBMM Başkanlık seçimlerinde ilkeli davranmıştır. İlkesi nedir? Meclisi yönetecek bir arkadaşımız olduğu kanaatinde aday çıkartmayı düşünmüşüz. 71 milletvekili varken 71 oy almışız. Yine bu ilkemizi devam ettireceğiz. Meclis’in bugünkü yapısına baktığımızda zannediyorum 3. turda 266 şartı yakalanacağı için kolaylıkla seçim yapılabilir ama Meclis Başkanlığı seçiminin köklü bir kamplaşmaya zemin teşkil etmemesi lazım. Dolayısıyla bir aday çıkartacağız" cevabını verdi.



AK Partili Burhan Kuzu’nun da Meclis Başkanlığı seçimlerinde aday olacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Burhan Bey ziyaret etti, böyle bir düşüncesinin olduğunu ifade ettiler. Biz de gelişmeleri takip ettiğimizi söyledik. Zaten hemen cevap verilmez böyle şeylere, siyasilerin de çok kurnazca bir tavrı var. Yetkili organlarımızda değerlendireceğiz. Onlar 316, onlar ne yaparlarsa yapsınlar ilk iki turda istedikleri neticeyi alamazlarsa 3. turda istediklerini seçebilirler. Yani bu imkan iktidarda var. Önemli olan Meclis’teki bugüne kadarki yönetim şeklinde önemli dersler çıkartabilecek. Meclisi verimli çalıştırabilecek, çatışmalardan uzak tutacak bir anlayışta birisi olması gerekir. (İsmail Kahraman’a dönük eleştirilerin olduğu yönündeki iddia) Bizim bir şikayetimiz olmadı İsmail Bey’den parti olarak. Onu, CHP’ye sormak lazım" diye konuştu.



CHP’nin ’diktatör’ söylemleri



CHP’nin ’diktatör’ söylemlerine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Bu tartışmayı yersiz buluyorum. Türkiye’de diktatör olmayı gerekli kılacak bir durum yok. Geçmişteki diktatör örneklerini dikkate aldığınızda, diktatör olma hevesi taşıyanlar da örneklerden ders çıkartıp varsa düşüncesi, hevesi vazgeçmesi lazım" yanıtını verdi.



"Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım"



Galatasaray’a ilişkin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Bizim söylediğimiz Galatasaray’ın düşünmesi gereken bir konu. Yani, bir maça çıkıyorsunuz 11 tane yabancı futbolcu ile oynuyorsunuz. Bu, Galatasaray’ın kuruluş gününden bugüne kadarki zaferlerini gölgeleyen bir yaklaşımdır. Galatasaray’da hiç mi kimse kalmadı? Onun için arada sırada birkaç tane yerli futbolcuya yer vermelerinde de fayda var. 11 kişiden oyun kuruyorsunuz, 11’i de yabancı. Yani, antrenör de yabancı olursa o zaman hangi ülkenin takımıyız, nerede oynuyoruz? Galatasaraylıların bunu düşünmesi lazım. Onun için ya isim değiştirsinler ya da bundan vazgeçsinler. Hala aynı kanaatteyim. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 1900’lü yıllardan beri olan kulüplerdir. 2-3 tane olabilir mi? Olur. Bizden de yurtdışına gidenler var, oradan da bize gelenler olabilir ama 11 tane de gelirse düşünmek lazım. Beşiktaş’ta olmuş olsa, Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın, koyu bir Beşiktaşlı olmama rağmen kulüpten ayrılırım. Bizim gençlerimize yol vermek lazım, altyapı dediğimiz unsuru geliştirmekte yarar var. Altyapıda da Beşiktaş ustadır, güzel futbolcular çıkartmıştır. (Beşiktaş’ta en beğendiği futbolcu) Alayını beğeniyorum" açıklamasında bulundu.



Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Yaşanan kaosu derinleştirmek için ekonomik krizi öne çıkartan yorumlar yapılıyor. Şimdi de böyle. Ama bizim parti yönetiminde bir görüşümüz vardır, halihazırda bütçe plan komisyonunda arkadaşlarımız bulunuyor ve yorumlar getiriyorlar. Milletvekili arkadaşlarımız da oraya katılıyorlar" dedi.



"MHP bir erken seçimden yana değildir"



Bahçeli, MHP’nin 2019 seçimlerine nasıl hazırlandığının sorulması üzerine, "Bizim kurultaylarımızın ön hazırlığı olarak ilçe kongrelerimiz tamamlandı. İl kongrelerimizden de 3 tane kaldı. 2 tane de şu için yapılmaya hazır haldeler. Seçilmiş delege sayısı bin 100’dür. Bunun üzerine tabii delegeleri de ilave ediyorsunuz. Seçilmiş delege sayısı 158’di, şu an seçilmiş gözüküyor. MHP’nin, 18 Mart 2018 tarihinde kurultayı yapması için şartlar olgunlaşmıştır. Daha da tamamlanması için kalan illerin kongrelerinin yapılmasını bekliyoruz. Çalışmalarla ilgili il kongreleri sırasında da bu temelde bazı gayretler ortaya konmuştur. CHP’nin erken seçim talebine parti görüşleri olarak saygı duyulur ama MHP bir erken seçimden yana değildir. Hem Türkiye’nin içerisinde yaşanan terör ve uluslararası ilişkiler bağlamında hem de gelecekteki bir takım konuları erken tartışmaya açıp gölgelemek veya bunu zafiyet olarak itibarsızlaştırmaya da gerek yok. Dün seçimlere karşı bu kadar ihtiraslı gözükmüyordu ama şu an CHP herhalde bir yerlerden büyük güç alıyor ki cesaretlendi birden. Bu güç, adalet yürüyüşüne dayanıyorsa mesele yok. Ama başka yerlerden alıyorsa onu düşünmek lazım. Geçmişte bizim söylediğimiz tarihler de oldu, şimdi tarih veren de çoğaldı" dedi.



Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Partilerin aday koymak suretiyle seçilmiş belediyelerle partiler çok iç içe olmaz. Zaten bunu parti de kabullenmez, belediye başkanı da kabullenmez. Şimdi kalkıp Güneydoğu Anadolu’da ciddi terörle ilgili operasyon varken, bu terörle mücadelede belediyeler açık veya kapalı birtakım faaliyetler içinde bulunduğu bilinirken orada bazı kayyım atamalarıyla o bölgedeki hizmetin halka yönelmesini sağlayabilecek teşebbüslerin bulunduğu yerde oradaki belediye başkanlıklarının yüzde 43 oranında halk seçmeni vardır. Buradan da bir şey olmaz düşüncesi zannediyorum terörle mücadelede yanlış algılaması var CHP’nin. Önce burada bir karara varmamız lazım. CHP, kamuoyuyla bu gibi düşüncelerini ortaya koymadan evvel iktidarla diyalog içerisine girip bazı değerlendirmeler için görüşlerini temel kabul ettirebilecek yaklaşımlar ortaya koymasında yarar var. Yoksa, öbür türlü muhalefet sonuç vermiyor."



Grup toplantısındaki açıklamalarının ardından, yeni bir ’çözüm süreci’ arayışının gündemde olup olmadığına ilişkin soruya Bahçeli, "Hayır, terörün kökünü kazımak için söylediğimiz geçmişten bugüne bir çıkış yolu. Ya teslim alacaksın ve yahut da vuruşa vuruşa sonuç alacaksınız" karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Rusya ziyaretine ilişkin Bahçeli, "Uluslararası ilişkileri güçlendirebilecek telefon diplomasisi başta olmak üzere ikili ziyaretlerde fayda görüyorum. Ben iki konuda bugünkü hükümet tam destek veriyorum, birisi uluslararası ilişkiler, ikincisi terörle mücadele" diye konuştu.



Kaynak : İHA