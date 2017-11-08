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Kuzey Ege, yazdan kalma günler yaşıyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Kuzey Ege sahillerinde vatandaşları mutlu ediyor.

Yaşam / 08 Kasım 2017 Çarşamba 08:54
Kuzey Ege, yazdan kalma günler yaşıyor

Günlerdir güneşli hava yaşanan Kuzey Ege'nin incisi Edremit Körfezi'nde 2 gündür hava sıcaklıkları 25 dereceyi buluyor. Özellikle emekli vatandaşların çoğunlukta olduğu sahil şeridi, Kasım ayında yaşanan güneşli havanın tadını çıkartmak isteyenlerle doluyor.

Tatil ve su beldesi olarak bilinen, kordonuyla ünlü turistlik Akçay Mahallesi'nde gün batımına kadar vatandaşlar sahilden ayrılmıyor. Durgun denize ‘Ya nasip' diyerek oltalarını sallayan amatör balıkçılar, güneşli ve sıcak hava ile birlikte Kazdağları'ndan gelen bol oksijen ile keyifli anlar yaşıyor. Çocuklar, gün boyu oyun parklarından ayrılmazken, spor yapan insanlar da sahil şeridinde dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının Edremit Körfezi'nde hafta sonuna kadar aynı seviyede, yağış almadan devam etmesi bekleniyor.




Kaynak : İHA

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