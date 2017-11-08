USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Kızılay’dan Türkiye’ye büyük onur

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu seçimlerinde, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, federasyonun Avrupa Başkanı seçildi.

Güncel / 08 Kasım 2017 Çarşamba 02:18
Kızılay’dan Türkiye’ye büyük onur

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 189 ülkeden 2 bin delegenin katılımıyla Antalya’da devam ediyor. Toplantıda 4 yıllık süre için federasyonunun yeni başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile bölge başkanları seçildi.

Dr. Kınık, 116 oyla federasyonun Avrupa Başkanı seçildi, rakibi Alman Kızılhaç Başkanı Volkmar Schön ise 61 oy aldı. Dr. Kınık, seçimlerin ardından “Bu onur, Türkiye’nin onurudur. Bu onur dünyanın her bölgesinde çalışan gençlerimizin kadınlarımızın Kızılay gönüllülerinin onurudur” diye konuştu.

AvrupaKızılayKızılhaçUluslararası


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı