Kızılay’dan Türkiye’ye büyük onur

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu, 189 ülkeden 2 bin delegenin katılımıyla Antalya’da devam ediyor. Toplantıda 4 yıllık süre için federasyonunun yeni başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile bölge başkanları seçildi.



Dr. Kınık, 116 oyla federasyonun Avrupa Başkanı seçildi, rakibi Alman Kızılhaç Başkanı Volkmar Schön ise 61 oy aldı. Dr. Kınık, seçimlerin ardından “Bu onur, Türkiye’nin onurudur. Bu onur dünyanın her bölgesinde çalışan gençlerimizin kadınlarımızın Kızılay gönüllülerinin onurudur” diye konuştu.