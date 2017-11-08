Kılıçdaroğlu: Burada evimde gibiyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.



Kılıçdaroğlu ve Jagland görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"STRAZBURG'DA EVİMDE GİBİYİM"



Jagland ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Strazburg’un, Avrupa Konseyi’nin demokrasi için, demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer, bir kent olduğunu biliyoruz. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin kurucuları arasında, dolayısıyla burada kendi evimizde, kendi sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz." dedi.







STRAGZBURG'DAKİ PKK ÇADIRI SORULDU



Bir gazetecinin, Avrupa Konseyi önünde kurulu bulunan terör örgütü PKK propaganda çadırı hakkındaki sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Evet bu konuda rahatsızlığım var ve bu konudaki görüşlerimi de Sayın Jagland ile görüşmemde ifade ettim." şeklinde konuştu.







JAGLAND: BU BİZİM DEĞİL STRAZBURG'UN SORUMLULUĞUNDADIR



Genel Sekreter Jagland da, Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu görüşmede dile getirdiğini belirterek şunları kaydetti:



"Bu çadır kesinlikle Avrupa Konseyi uhdesinde değildir. Avrupa Konseyi sınırlarında ya da mülkiyetinde değil, Strazburg şehrinin sorumluluğunda olan bir çadırdır. Hayatımın her evresinde terör ve terörle bağlantılı her şey bana şahsen rahatsızlık vermiştir çünkü terör hiç bir maksada hizmet etmez."







"POPÜLİZM ÇOK TEHLİKELİ"



Öte yandan Dünya Demokrasi Forumu'nda popülizm hakkında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, popülizmin çok tehlikeli bir şey olduğunu söyledi.