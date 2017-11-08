USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Kılıçdaroğlu: Burada evimde gibiyim

PKK çadırlarının bulunduğu Strazburg'da Jagland ile görüşen Kılıçdaroğlu, bu şehirde kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Güncel / 08 Kasım 2017 Çarşamba 23:29
Kılıçdaroğlu: Burada evimde gibiyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strazburg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüştü.

Kılıçdaroğlu ve Jagland görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"STRAZBURG'DA EVİMDE GİBİYİM"

Jagland ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Strazburg’un, Avrupa Konseyi’nin demokrasi için, demokrasi kültürü için ne kadar önemli bir yer, bir kent olduğunu biliyoruz. Türkiye de Avrupa Konseyi’nin kurucuları arasında, dolayısıyla burada kendi evimizde, kendi sorunlarımızı rahatlıkla tartışabileceğimiz bir mecra olarak görüyoruz." dedi.



STRAGZBURG'DAKİ PKK ÇADIRI SORULDU

Bir gazetecinin, Avrupa Konseyi önünde kurulu bulunan terör örgütü PKK propaganda çadırı hakkındaki sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Evet bu konuda rahatsızlığım var ve bu konudaki görüşlerimi de Sayın Jagland ile görüşmemde ifade ettim." şeklinde konuştu.



JAGLAND: BU BİZİM DEĞİL STRAZBURG'UN SORUMLULUĞUNDADIR

Genel Sekreter Jagland da, Kılıçdaroğlu’nun bu konuyu görüşmede dile getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bu çadır kesinlikle Avrupa Konseyi uhdesinde değildir. Avrupa Konseyi sınırlarında ya da mülkiyetinde değil, Strazburg şehrinin sorumluluğunda olan bir çadırdır. Hayatımın her evresinde terör ve terörle bağlantılı her şey bana şahsen rahatsızlık vermiştir çünkü terör hiç bir maksada hizmet etmez."



"POPÜLİZM ÇOK TEHLİKELİ"

Öte yandan Dünya Demokrasi Forumu'nda popülizm hakkında konuşma yapan Kılıçdaroğlu, popülizmin çok tehlikeli bir şey olduğunu söyledi.

Thorbjorn JaglandTerör ÖrgütüAvrupa KonseyiKemal KılıçdaroğluPropaganda


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı