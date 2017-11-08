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Kılıçdaroğlu Avrupa Komisyonu’nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Komisyonu’nda başlayan Dünya Demokrasi Forumu’nda "Popülizm sorun mudur?" başlıklı oturumda konuştu.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 20:57
Kılıçdaroğlu Avrupa Komisyonu’nda konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile ikili görüşmede Türkiye Avrupa Komisyonu ilişkileri, Türkiye’de demokrasi konuları görüşüldü.

Ortak basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: “Avrupa Komisyonu önemli bir kuruluş Türkiye’nin üye olduğu komisyonu kendi sorunlarımızı tartışabiliyoruz. Demokrasi açısından zaman, zaman sorunlarımız var. Genel Sekreter Thorbjorn Jagland ile verimli bir görüşme yaptık” dedi.

Avrupa Komisyonu Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ise Türkiye’de tahliye kararları çıkarken yeni tutuklamaların yaşandığına dikkat çekti. “Darbe girişiminden sonra muhalefet partisi ve sivil toplum örgütleriyle sıkı bir irtibat içindeyiz. Hakların korunması için çalışıyoruz. OHAL komisyonun önemli olduğunu yargı denetimini sağlamak için iç hukukun sağlıklı işlemesi gerekiyor. AİHM son çare olmalı. Türkiye’de iç hukuk tükendikten sonra AİHM başvuru yapılabilir” dedi.

Popülizm ‘tehlikesini’ AKPM’de anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘ Dünya Demokrasi Forumu’ konuşmacı olarak AKPM genel kurul toplantısında dünyanın dört bir yanından gelen seçkin davetlilere popülizmin tehlikesini anlattı. Davetliler arasında Türkiye’den AKPM üye milletvekilleri izledi. CHP Genel Başkanı konuşmasında özetle şu ifadeleri dikkat çekti: “Popülizm inanç, kimlik her değeri sömürür. Popülizmi küçümseyenler var. Popülizm tehlikelidir. İktidarlar kendi çıkarları için her şeyi göze alır. Ekonomiyi kendi arzularında yozlaştırır. Yolsuzluklar yaşanır. Verilen vergilerin hesabı sorulamaz. İnsanların yaşam tarzı, sömürülür. Popülizm ayrıştırır, kutuplaştırır onun için çok tehlikelidir” dedi.
Kaynak : İHA

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