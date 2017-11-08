Haraç alamadığı taksi durağına kurşun yağdırdı

Olay, İzmit ilçesi Orduevi mevkiinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre N.Ö. isimli şahıs taksi durağı sahibi Ö.U.'dan 5 bin TL haraç istedi. Taksi durağı sahibi Ö.U. haraç vermek istemeyince, N.Ö. 7 Kasım gecesi taksi durağına gelip, durağa kurşun yağdırdı. Yaşanan olay saatinde durağın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Olay sonrası Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda N.Ö., Kartepe'de saklandığı evde yakalandı. Gözlaltına alınan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olduğu belirlenen N.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Kaynak : İHA