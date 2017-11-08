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Hakkari'de 'nikah kağıdı' oyunu sahnelendi

Hakkâri’ye gelen Van Devlet Tiyatrosu ekibi, "Nikâh Kâğıdı" adlı oyunu sahneledi.

Kültür-Sanat / 08 Kasım 2017 Çarşamba 10:04
Hakkari'de 'nikah kağıdı' oyunu sahnelendi

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.

İzleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyunun sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Van Devlet Tiyatrosu oyuncularını tebrik ederek, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devamını diledi. Kaynak : İHA

Van Devlet Tiyatrosu


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