Gazileri darp eden gencin ailesi özür diledi

Ankara'da 4 Kasım Cumartesi günü trafikte tartıştığı iki gazi ve ailelerini darp eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Doğan Ç.'nin ailesi, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.



Çocuklarının bir cahillik yaptığını ifade eden aile, terörist damgası yediklerini ve sürekli tehdit mesajları aldıklarını söyledi.



Gazilere ve Türk milletine karşı çok mahcup olduklarını kaydeden anne Feyza Ç., “Doğan Ç.'nin annesiyim ben. Öncelikle milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, gazilerden ve ailelerinden ailem adına çok özür diliyorum. Hiç onaylamadığımız bir olayla karşı karşıya geldik. Benim oğlum 19 yaşında, gazi olduklarını bilmediğimiz kişilerle karşılaşıp trafikte sorun yaşaması, gazimizin ‘Siz terörist misiniz, neden bakıyorsunuz' gibi sözleri üzerine oğlumun arabadan inip de ‘Neden böyle diyorsunuz' diyerek yanlarına gittiği sırada arabayı oğlumun üzerine sürüp araçla çarpıp kaçmaları sonucu olaylar bu hale geldi” şeklinde konuştu.



“BİZ VATAN HAİNİ DEĞİLİZ Kİ, BİZİ VATAN HAİNİ OLARAK GÖSTERİYORLAR”



Oğullarının hatasını onaylamadıklarını ve gereken cezayı çekmesini istediklerini söyleyen Feyza Ç., “Hiçbir anne baba böyle bir şeyi onaylamaz. Biz çok üzülüyoruz, oğlum terörist olarak yargılanıyor. Bizim ailemizi sorsunlar, araştırsınlar. Oğlumuzun hatasını onaylamıyoruz, cezası neyse onu çeksin. Vatanımıza bizim canımız feda, 15 Temmuz'da biz gittik nöbetlerimizi tuttuk. Biz vatan haini değiliz ki, bizi vatan haini olarak gösteriyorlar. Herkes bilip bilmeden yargılıyor, konuşuyor. Tehditler geliyor, bizi bir dinleyin” ifadelerini kullandı.



“BEN OĞLUMU ASKERE GÖNDERECEKTİM, ELLERİNİ KINALAYACAKTIM”



Oğlunun tecilini bozdurduğunu, 3 ay sonra askere gideceğini belirten Feyza Ç. şunları söyledi:



“Ben oğlumu askere gönderecektim, ellerini kınalayacaktım. Devlet büyüklerime yalvarıyorum. Tek taraflı olmayın. Biz sosyal medyadan tehditler alıyoruz. Devlet büyüklerimiz böyle konuşursa bizler ne yaparız. Benim ve ailemin canı bu vatana kurban olsun. Bu bayrağa biz kurban oluruz. Ben oğlumu askere göndereceğim, şehit mi olur, gazi mi olur bilemem. Olsun vatanıma feda olsun. Bütün annelerden, ailelerden ben yardım istiyorum, anne olan beni anlar. Ben oğlumun terörist olarak yargılanmasını istemiyorum.”



“BEN HANIMIMLA BİRLİKTE BAHÇELİ BEY'İN YANINA ÖZÜR DİLEMEK İÇİN GİTTİM, KAPIDAN İÇERİ KOYMADILAR”



Baba Saim Ç. ise, özür dilemek için eşiyle birlikte MHP Genel Merkezi'ne Devlet Bahçeli'yi görmeye gittiklerini ancak kapı dışarı edildiklerini söyledi.



Milliyetçi bir aile olduklarını ifade eden Çiçek, “Ben hanımımla birlikte Bahçeli Bey'in yanına özür dilemek için gittim. Kapıdan içeri koymadılar. Biz de milliyetçiyiz, biz de vatan evladıyız. Benim diğer oğlum asker, bu oğlumun da asker olmasını istiyorum. Beni mahallede araştırsınlar. İsmim Saim Ç. ama bu mahallede Muhammed Ç. diye bilirler. Benim kime zararım dokunduysa bana söylesinler. Bizi hain olarak itham etmesinler, silahları varsa gelsin bizi vursunlar. Biz hain değiliz, hainlik hiçbir şey yapmadık. Bugün Başbakanlığa dilekçemizi verdik, bizim can güvenliğimiz sorunlu. Herkes tehdit ediyor, sevgili Bahçeli Bey bunu yaptığı için herkes bizi tehdit ediyor. Bizim hatamız çocuklarımızın kavgasıysa ben herkesten özür dilerim ama bizi vatan haini olarak görmesinler” dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye seslenen Saim Ç., şöyle konuştu:



“Sayın Devlet Başkanım, bu zamana kadar ben ne kötülük yaptım, ne kimseye zarar verdim. İki vatan evladı büyüttüm. Elim ayağım titriyor, ben ne yaptım bu vatana hainlik, teröristlik, ne yaptım bilmiyorum. 15 Temmuz'da oraları bekledik, gece gündüz oralarda yattık. Biz de milliyetçiyiz, biz de şerefli haysiyetli insanlarız. Bizim şeref, haysiyetimizle oynamayın lütfen.”



Gazilere saldırıda yeni gelişme Kaynak : İHA