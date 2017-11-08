FETÖ topladığı himmetten 'Kutsal Hoca Payı' ayırmış

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan sözleşmeli subay C.İ'nin örgüt hakkında aktardığı bilgilere yer verildi.



Çıkarıldığı mahkemede itirafçı olarak örgüt hakkında bilgi verdikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.İ. hakkında 'FETÖ/PDY üyeliği' suçlamasıyla 7,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, himmetin örgütün kestiği bir 'vergi' olduğu, bekar kamu görevlilerinin maaşlarından yüzde 15, evlilerin ise yüzde 10 himmet vermek zorunluluğu bulunduğu belirtildi.



- Çeşit çeşit himmet



Bunun asgari tutar olduğu, parasal olarak ödenen himmette üst sınır bulunmadığı aktarılan iddianamede, örgütün himmet uygulamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:



'Himmet değişik şekillerde alınmaktadır. Örgüte bedelsiz çalıştırmak suretiyle emekten himmet (askerlik ödevi yerine), para toplayarak gelir elde etmesi suretiyle paradan himmet (vergi ödevi niteliğinde), yüklü ödeme alarak gelirden himmet (vergi benzeri), evlenme ve aile kurmayı geriye atarak örgüte çalışarak eşten himmet olmak üzere kaynak sağlanmaktadır.'



Toplanan parasal himmetlerde 'kutsal hoca payı' bulunduğuna dikkati çekilen iddianamede, şunlar kaydedildi:



'Himmet olarak toplanan paranın bir kısmı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kutsal payı olarak kendisine gönderilmektedir. Paralar toplanırken bu durum hiçbir şekilde himmet veren şahsa söylenmemektedir. Gönderilen paranın ne amaçla, ne şekilde kullanıldığını sadece örgüt elebaşı Fetullah Gülen bilmektedir. Bu durumu hiçbir örgüt mensubu sorgulayamamaktadır. Örgüt, milyar dolarları bulan parayı şahsi servet olarak el atında tutmakta. Para, örgütün merkezindeki kutsal, muhterem kabul edilen sözde liderinin masraflarına, ABD'de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren lobilere ve basın yayın kuruşlarıyla seçimlerde desteklenen adayın kampanyasına, birlikte çalıştıkları örgütlere harcamaktadır.' Kaynak : AA