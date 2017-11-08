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Evlat katili cani baba vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul Fatih'te Nezir T.'nin 9 yaşındaki oğlunu öldürmesi vatandaşların da tepkisine yol açtı.

Televizyon / 08 Kasım 2017 Çarşamba 15:19
Evlat katili cani baba vatandaşları isyan ettirdi
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İstanbul Fatih'te Nezir T.'nin 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.'yi öldürmesi gündemdeki yerini koruyor.

Konunun işlendiği Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında evlat katili cani baba vatandaşları isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar hadım cezası isterken bazıları ise idam cezasının gelmesini istedi. 

İşte programa telefon bağlantısıyla katılan izleyicilerin yorumları:

'KISIRLAŞTIRILSIN'

Nurcan Kılıç: Buna baba denilmez, hayvanlardan bundan daha iyi. Şimdi bu adam hapisten çıkacak ve tekrar baba olacak. Bu imkan verilmemeli. Buna bir çözüm bulunmalı. Yasalarımız buna yetersiz. Göz göre göre gelen bir ölüm. Bu çocuğu bu adama nasıl teslim ediyorlar? Bunları anlayamıyorum? Hayvanları kısırlaştırıyorlar, bunlara da böyle bir şey yapılmalı. Bunların baba olmaya hakkı yok.' 

'ANNEYE KIZIYORUM DA'

Nejla Kaya: 'Devletin yapması gerekenler şunlar; herkez evlenmemeli, herkes anne - baba olmamalı. Bunların kuralları olmalı. Psikopat anne ve babalar olmamalı. İki tane çocuğum var, bu haberi izlediğimde çok üzülüyorum. Anneye başsağlığı ve sabır diliyorum ancak kızıyorum da: Böyle birine çocuk verilir mi? Ben kendimi öldürürüm yine de çocuklarımı vermem. Suç makinası bir adama evlat verilir mi?' ifadelerini kullandı. 

'İDAM EDİLSİN'

Asiye Kirişoğlu: Bu şahısa ne olur baba demeyin. Bu babalığı haketmiyor. Ben de bir anneyim ve 11 yıldır kimsesiz çocuklarla çalışıyorum. İnanın biz onların biyolojik anneleri değiliz ama gerçek anneleri gibi vranıp onları hayat haızrlıyoruz. Yiğitcan'ın öldürülmesinde ben büyük bir ihmal zinciri görüyorum. Lütfen bunlar araştırılsın. Hadım edilsin, öldürülsün, idam geri gelsin.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteÖmür Varol


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