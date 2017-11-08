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Eski AK Parti Milletvekili Nebi Bozkurt vefat etti

Eski AK Parti İçel Nebi Bozkurt, vefat etti.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 20:00
Eski AK Parti Milletvekili Nebi Bozkurt vefat etti

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Genel Kurulunda, Bozkurt'un vefatını duyurdu.

Aydın, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Bozkurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

TBMM'ye 24. Dönemde İçel'den milletvekili seçilen Bozkurt, 1950'de İçel Silifke'de doğdu.

Yüksek İslam Enstitüsünü bitiren Bozkurt, yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Bölümünde yaptı.

İmam-hatip ve öğretmen olarak çalışan Bozkurt, 1982'de daha sonra Marmara Üniversitesine bağlanarak İlahiyat Fakültesi adını alan Yüksek İslam Enstitüsünde asistan oldu. İlahiyat fakültesinde 1997'de doçent, 2003'te profesör olan Bozkurt, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde madde yazarlığı yaptı ve 3 kitabı yayınlandı.

Bozkurt, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak : AA

BaşsağlığıMarmara ÜniversitesiGrup Başkanvekiliİlahiyat FakültesiFiliz Kerestecioğlu


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