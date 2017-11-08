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Erdoğan: Ne yaparsanız yapın! Opera binası 2019'da bitecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehircilik Şurası'ndaki konuşmasında AKM porjesine itiraz eden Mimarlar Odası'na olan tepkisini dile getirdi.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 13:47
Erdoğan: Ne yaparsanız yapın! Opera binası 2019'da bitecek
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Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 'AKM'yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur.' diyerek AKM projesine itiraz ettiklerini duyurmuştu.

'10 YILIMIZI YEDİNİZ'

Şehircilik Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Mimarlar Odası'nın yeni AKM binası projesine tepki göstermesi hakkında şunları söyledi:

'Ne yaparsanız yapın AKM 2019'da bitecek'

İstanbul'da AKM'nin projesini takdim ederseniz ertesi gün Mimar Mühendis odaları başvuruda bulunur. Ne yaptnız bununla ilgili? Nereye müracaat ederseniz edein 2019 o opera binasının bittiği yıl olacaktır.

Böyle yapa yapa 10 yılımızı yediniz. Artık daha size tahammül yok. Bedeli ne ise yapacağız.

Sırça köşklerinden bize ahkam kesenlerin asıl derdi büyükşehirlerin kurtarılmış bölge olarak gördükleri belli muhitlerin kendi ellerinden çıkarılmış olmasıdır.'

 
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