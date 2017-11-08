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Elon Musk'tan Anıtkabir paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor’un CEO’su Elon Musk, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Güncel / 08 Kasım 2017 Çarşamba 22:39
Elon Musk'tan Anıtkabir paylaşımı

Bugün tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dünyaca ünlü iş adamı, elektrikli otomobil pazarının öncü ismi Tesla Motor'un CEO'su Elon Musk görüşmesindeydi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede Türksat 5A ve 5B uydularının uzaya fırlatılmasının yanı sıra elektrikli otomobil meselesi, sürdürülebilir enerji, Tesla ve SpaceX firmalarıyla Türkiye'deki firmaların yapabileceği ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığını söyledi.

ELON MUSK ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Elon Musk, görüşmenin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Musk, 'Atatürk Anıtkabir' yorumunu paylaştı. Fotoğraf, 30 dakika gibi bir sürede 100 bin'den fazla beğeni aldı.


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