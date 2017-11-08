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Dolar/TL güne düşüşle başladı

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 3,8760 seviyesinde dengelendi.

Ekonomi / 08 Kasım 2017 Çarşamba 10:37
Dolar/TL güne düşüşle başladı

Asya piyasalarında dün 3,8240 seviyesinden işlem gören dolar/TL, gün içinde doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına paralel 3,8957'ye yükseldi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 3,8873'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3,8760 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,29 düşüşle 4,4936'dan, sterlin/TL de yüzde 0,40 gerileyerek 5,0990'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin belirsizliğe neden olan haber ve yorumların doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Dolar endeksinin dün 95'in üzerini gördüğünü ancak bu seviyede tutunamayarak 94,8 seviyesinde dengelendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8350-3,8450 seviyelerinin destek, 3,9100 ve tarihi zirvesi konumundaki 3,9422'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Kaynak : AA

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