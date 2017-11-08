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CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

CHP'nin Meclis Başkan adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel oldu.

Siyaset / 08 Kasım 2017 Çarşamba 09:52
CHP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

Yeni yasama yılında yeni Meclis Başkanını belirlemek için maraton başladı. Meclis Başkan adayını ilk açıklayan parti CHP oldu. Ana muhalefet İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'i aday olarak gösterdi.

ZEKERİYA TEMİZEL KİMDİR?

1948'de Tokat Çırdak'ta doğdu.

Sivas Lisesi (1966) ve AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Lisans üstü eğitimini Fransa'da Strasbourg Louis Pasteur Üniversitesinde yaptı (1982).

Avrupa Para Sistemi ve Avrupa Ortak Tarım Politikaları konularında araştırmalarda bulundu. OECD Mali İşler Bölümünde çalıştı (1985). Maliye Bakanlığında Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, İstanbul Defterdarı, Gelirler Genel Müdürü olarak görev aldı (1970-1995). BDDK Başkanı olarak, kurumun kuruluşunu gerçekleştirdi. Basın İlan Kurumunda Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli basın-yayın kuruluşlarında köşe yazarlığı, Ülke Politikaları Vakfında Başkanlık yaptı. 2005-2015 yıllarında ileri teknoloji ile üretim yapan 2 şirketin yönetim kurulu başkanlıklarını üstlendi. Ombudsman adlı araştırma kitabı ile Çekerek Kıyılarında adlı anı-romanı bulunmaktadır.

20. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 55 ve 56. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı yaptı. 2014'te CHP Olağanüstü Kurultayında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi.

Fransızca ve Almanca bilen Temizel, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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