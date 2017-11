CHP'li vekil Meclis'e oyuncak dana ile geldi

Arık, besicilerin sorunlarını anlattığı TBMM'deki basın toplantısına, oyuncak bir dana, yem, ezme arpa, saman, kepek, yonca, mısır silajı ve gübre getirdi.



Kırmızı etin önemine işaret eden Arık, Türkiye'nin hayvansal protein tüketiminde dünya ortalamasının oldukça altında bulunduğunu belirtti.



Yanlış tercih ve politikalarla hükümetin, üretimi değil, ithalatı desteklediğini öne süren Arık, damızlık gebe düve, gebe olmayan dişi düve ve buzağı, besilik dana, karkas et ve lop et ithalatı yapıldığını kaydetti.



Arık, basın toplantısına getirdiği oyuncak danayı göstererek, 8 aylık dananın fiyatının 6 bin lira olduğunu, besicinin bu danayı kesime göndermek için yaklaşık 10 ay beslediğini anlattı.







Çetin Arık, yem, ezme arpa, saman, kepek, yonca, mısır silajını tek tek göstererek, fiyatları hakkında bilgi verdi. Elindeki gübreyi de gösteren Arık, '6 bin liraya alınan dana 10 ayda yaklaşık 4 bin liralık yem yedi. Yani besicimize maliyeti 10 bin lira oldu. Peki besicinin karı ne? Karı şu gördüğünüz gübre.' dedi.



Elindeki gübreyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya göndereceğini belirten Arık, 'Gübreyi sarayın bahçesinde ya da kendi bahçesinde çiçeklerin dibine koyabilir. Paketleyip göndereceğim. Çiftçiler ile görüştüm, benden ricası, 'bakana iletirseniz teşekkür ederiz' dediler. Paketleyip göndereceğim.' diye konuştu.



'Et ve Süt Kurumu tam bir ithalat kurumu' diyen Arık, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



'Tarım Bakanı'na, ucuz et iddiası nedeniyle teşekkür ederim. Ama bu tablonun ardından Sayın Bakan'a bizim besicilerimiz teşekkür eder mi bilemem ama Sırp kasapların teşekkür edeceğinden eminim. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Fransız tarımı için Fransızlardan Şövalye Ödülü aldı ise bugünün bakanı Sayın Fakıbaba da Sırp kasaplardan Sırp hayvancılığına katkıdan dolayı bir ödül alacaktır. Yıllarca koyun gütmedeki marifetleriyle övünen, siyasi rakiplerini koyun güdememekle suçlayanlar, Türkiye'de güdülecek koyun da dana da bırakmadı, Türk insanının Sırp kasaplara muhtaç etti.' Kaynak : AA