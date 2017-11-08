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Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki iplik-boya fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada 5 işçi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 08 Kasım 2017 Çarşamba 11:28
Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Bursa-Ankara Karayolu yakınlarındaki fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanı patladı.




ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Bu esnada fabrikanın çatısında çökme meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki fabrikada ve otomobillerde de hasar oluştu.

BURSA VALİSİ KÜÇÜK: 5 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Patlamada 4 işçi olay yerinde, bir işçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlk gelen bilgiler ölü sayısının 3, yaralı sayısının 8 olduğu yönündeydi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, patlama meydana gelir gelmez olay yerine gittiğini söyledi.



Küçük, şunları kaydetti:

"Şu anda 5 ölü, 4 yaralı var. Yaralılar, hastaneye intikal etmiştir. Bir saate kadar yaralıların durumu netlik kazanacaktır. Burası tekstil ünitelerinin olduğu bir boyahane. Oradaki sıcak su kazanı patlamış. Şu anda nedeniyle ilgili bir bilgim yok. Bu kazanın neden patladığıyla ilgili inceleme yapılacak, araştırılacak. Bir tedbirsizlik, kusur ne varsa ortaya çıkacak. Gaz sıkışması olduğu kesin. Şiddetli bir patlama, fabrikada göçük var. Çevredeki fabrikalara ve araçlara da hasar vermiş."

"KAZANDA BİR PATLAMA OLMUŞ''

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikada büyük bir patlamanın yaşandığını belirtti. Aktaş, "Yoldan geçenler tamamen etkilenmiş. Bina komple çökmüş. Kazanda bir patlama olmuş. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.


 












 

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