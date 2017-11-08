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Benzine 13 kuruş zam geliyor

Benzin fiyatlarına yapılacağı duyurulan zammın miktarı belli oldu.

Ekonomi / 08 Kasım 2017 Çarşamba 09:39
Benzine 13 kuruş zam geliyor

PÜİS'ten yapılan açıklamada, 'Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 9 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir.' denildi. Öte yandan motorin fiyatlarına da zam geleceği belirtildi. PÜİS'ten edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına cuma veya cumartesi günü 10-12 kuruş civarında zam gelmesi bekleniyor.

Petrol ve dolarda yaşanan yükseliş depoya da yansıyor. Dün itibariyle benzine zam yapılacağı duyurulan zammın miktarı bugün netleşti.

Buna göre benzinin litresine 13 kuruş zam yapılacak.

30 Ekim'de de benzine 12 kuruş, motorine de 18 kuruş zam yapılmıştı.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 5,66 TL'ye, İstanbul'da 5.61 TL'ye, İzmir'de ise 5.63 TL'ye çıkacak.

BİR DEPO 308 LİRA OLDU

Benzin zammıyla 55 litrelik bir deponun dolum fiyatı 308 liraya yükseldi. Bu rakam sene başında 284 liraydı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine bir zam daha geliyor

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