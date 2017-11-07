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Belçikalı vekiller Genth'e yapılacak camiyi protesto etti

Belçika’da ırkçı Vlaams Belang Partisi’nin Başkanı Filip Dewinter ve parti üyeleri, Genth kentine cami yapılması kararını protesto etti.

Siyaset / 07 Kasım 2017 Salı 23:46
Belçikalı vekiller Genth'e yapılacak camiyi protesto etti

Belçika’nın kentinde ırkçı Vlaams Belang Partisi’nin (Flaman Mefaat Partisi) Başkanı Filip Dewinter ve parti üyeleri, hükümet kararına rağmen Genth kentinde yapılacak camiyi protesto etti. Yoğun polis koruması altında gerçekleşen protesto gösterisinde "Cami istemiyoruz", "Yabancıları istemiyoruz", "İslam’a hayır" sloganları atıldı.

Kentteki bir caminin imamı olan Ercan Tok ise, "Hiçbir şekilde provokasyona gelmedik, gelmeyeceğiz. Bizler camimizin bir an önce yapılmasını ve halka açılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak : İHA

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